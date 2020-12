Selectionerul nationalei feminine de handbal: "Sunt optimist, poate singurul si incurabil". Ce obiective are la Campionatul European

"Ne-am dorit mai mult, pentru moment fetele au obtinut maximum din ce se putea. De la meci la meci am facut un pas inainte si sper ca vom putea sa aratam o alta fata in grupa principala. Acum, cel mai important este ca fetele sa se refaca, sunt fete care au jucat peste 50 de minute pe meci, conteaza refacerea fizica. Asteptam rezultatele de astazi, din ultimele meciuri, pentru a ne face o idee clara asupra adversarelor in continuare", a declarat Bogdan Burcea.El a facut referiri si la maniera in care conduce echipa la time-out, aratand jucatoarelor mult calm. "Am fost de la inceput un optimist si am incredere in echipa. Se impune calm, dar mai departe vor fi si momente in care sa transmitem ca ne enervam putin. Fetele au o atitudine exemplara, trebuie sa apreciem felul in care au preluat anumite roluri si sunt mandru de ce au realizat".Despre debutul sau la turneul final, selectionerul a spus ca "ma simt bine in pielea mea, ca de obicei, si imi dau seama de sensibilitatea acestei perioade"."Romania e obisnuita cu handbal de inalt nivel, avem o echipa schimbata, o schimbare in bine. Poate nu avem gloantele de care avem nevoie pe fiecare post, vezi cazul Laurei Popa, care a trecut din inter dreapta pe extrema dreapta. O solutie tactica, si-a dat silinta, plus jocul sau din defensiva. Ne-am dori foarte mult sa calificam echipa in primele opt, pentru ca vom putea intalni adversari mai slab cotati in preliminariile Mondialelor. Si avem datoria sa incercam sa obtinem trei victorii in grupa principala de aici, pentru ca atunci am mai avea un meci in plus, macar cel de locurile 5-6. Aceasta echipa are valoare, are viitor, iar cel mai important adversar al nostru este chiar Romania. Cat vom reusi sa ridicam nivelul de joc, s-a si intamplat deja, ne mentinem sperantele", considera Bogdan Burcea.Antrenorul Romaniei a vorbit si despre jocul echipei, aflat in crestere, in opinia sa. "Sunt optimist, poate singurul si incurabil, am spus ca aceasta echipa poate. Vorbim de acel dram de noroc, de recuperari, de inspiratie cand esti fata in fata cu portarul. Rezultatele nu ne ajuta, dar prestatiile echipei, jocul aratat, da, ne ajuta sa privim cu speranta spre viitor".Intrebat despre unele decizii de arbitraj, care au lasat loc de interpretari in unele faze de joc ale adversarelor, Bogdan Burcea a spus ca nu ar trebui sa ne intereseze. "Inspiratia pe care o avem cand suntem fata in fata cu adversarul trebuie sa depaseasca maniera de arbitraj. Nu cred ca e normal sa ne adresam acestui segment, arbitrajul, daca nu obtinem rezultate pozitive. A depins si depinde totul doar de noi, iar daca invingem in pofida acestor greseli de arbitraj, bucuria e dubla", a conchis Bogdan Burcea.In privinta situatiei extremei Laura Moisa, carantinata de la sosirea in Danemarca, oficialii nationalei Romaniei asteapta decizia EHF "Imi place sa stau in banca mea de obicei, sigur ca sunt informat despre tot ce priveste echipa, insa de aceasta situatie se ocupa doctorul echipei, care tine legatura si cu EHF. Sunt direct interesat, normal. Chiar am discutat astazi despre acest lucru si stiu ca e foarte greu sa ma inalnesc cu o astfel de bucurie (revenirea Laurei Moisa in lot - n.r.), dar pana nu aflam oficial ceva, sa ne bucuram de atitudinea acestor fete, care au aratat ca nu suntem cu nimic mai prejos de adversare", a comentat Bogdan Burcea.Nationala de handbal feminin a Romaniei a incheiat, luni seara, meciurile grupei D, cu un bilant de doua infrangeri si o victorie: 19-22 cu Germania, 28-24 cu Polonia si 20-28 cu Norvegia. Tricolorele sunt calificate in grupa principala II, pe care o vor incepe, joi, cu 0 puncte in clasament. Si Norvegia si Germania au mers mai departe.La finalul grupei, statisticile EHF au evidentiat faptul ca handbalista Cristina Neagu a devenit prima jucatoare care marcheaza 250 de goluri la o editie CE. Ea detinea oricum recordul de goluri marcate, depasit in 2018, iar inaintea meciurilor din grupa principala II a adunat 253 de goluri.La ultima editie a Campionatului European, nationala Romaniei s-a clasat pe locul 4, dupa 20-24 cu Olanda, in finala mica. Chiar inaintea acestei partide, capitanul nationalei tricolore, Cristina Neagu, a suferit o ruptura de ligamente in partida cu Ungaria, ratand lupta pentru medalii la CE.Podiumul editiei din 2018, care a avut loc in Franta, a fost ocupat, in ordine, de Franta, Rusia si Olanda.Detinatoarea recordului de titluri europene este Norvegia, cu 7 medalii de aur.Citeste si: Se bat degeaba pe averea lui Diego Maradona. Ultima dorinta a fostului fotbalist: "Nu voi lasa nimic"