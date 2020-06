Transfer important pentru CSM Bucuresti dupa despartirea de Nora Mork

Ziare.

Barbara Lazovici a avut un sezon destul de solid la Buducnost, unde a marcat 48 de goluri in Liga Campionilor. In cariera a mai evoluat la Vardar si la Krim Ljubljana.Primul transfer anuntat de CSM Bucuresti in aceste zile este al extremei stanga olandeze Martine Smeets.De asemenea, la capitolul despartiri a fost marcata cea de Nora Mork, de comun acord, la solicitarea handbalistei norvegiene, care are probleme de sanatate in familie.