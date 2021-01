Macedonia si Elvetia inlocuiesc Cehia si SUA la Campionatul Mondial din Egipt

Macedonia de Nord, care va infrunta Suedia, Egiptul si Chile in Grupa G, si Elvetia, care va face parte din Grupa E, alaturi de Austria, Norvegia si Franta, si-au confirmat participarea, cu doua zile inaintea meciurilor lor de debut.Cele doua echipe, recalificate dupa ce s-au clasat pe locurile 15, respectiv 16 la ultimul Campionat European, erau pregatite sa participe la turneu in cazul forfait-ului unei echipe, au precizat organizatorii egipteni. Pe lista se mai aflau Olanda, Muntenegru, Ucraina si Serbia.Echipele Cehiei si Statelor Unite au renuntat chiar inainte de a lua avionul spre Egipt. Cehii se aflau acasa, iar americanii se pregateau in Danemarca.In lotul Cehiei, nu mai putin de 12 jucatori, precum si cei doi antrenori, au fost testati pozitiv la COVID-19, in timp ce alti cinci jucatori sunt indisponibili din alte motive de sanatate, a precizat federatia ceha, in timp ce site-ul oficial al competitiei a evocat 15 cazuri.Cehia a declarat forfait si pentru doua meciuri de calificare la EURO 2022 contra Insulelor Feroe, saptamana trecuta, din cauza infectarilor cu coronavirus.In echipa Statelor Unite, selectionerul Robert Hedin a precizat ca se confrunta cu 18 cazuri pozitive, dupa cum a relatat cotidianul norvegian Aftenposten. "Doua teste PCR au aratat ca majoritatea jucatorilor nostri si a membrilor staff-ului sunt pozitivi la virus", a precizat federatia intr-un comunicat. Toti cei depistati pozitiv se afla in carantina.Echipa SUA a fost desemnata sa reprezinte America de Nord si Caraibe de catre Federatia Internationala (IHF), dupa ce tentativele de organizare a unui turneu de calificare au fost impiedicate de pandemie.Selectionata americana nu a mai participat la un Mondial de 20 de ani. Campionatul Mondial, care se va incheia pe 31 ianuarie, debuteaza miercuri cu meciul dintre Egipt si Chile, in Grupa G (19.00).Componenta grupelor:Grupa A: Insulele Capului Verde, Germania, Ungaria, Uruguay;Grupa B: Brazilia, Spania, Polonia, Tunisia;Grupa C: Angola, Croatia, Japonia, Qatar;Grupa D: Argentina, Bahrain, RD Congo, Danemarca;Grupa E: Austria, Franta, Norvegia, Elvetia;Grupa F: Algeria, Islanda, Maroc, Portugalia;Grupa G: Chile, Egipt, Macedonia de Nord, Suedia;Grupa H: Belarus, Coreea de Sud, RHF (Federatia Rusa de Handbal), Slovenia.Primele trei clasate din fiecare grupa se califica in grupele principale.