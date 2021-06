Spaniolul care a castigat Liga Campionilor a fost prezentat la Dinamo. Primele declaratii

"Acest weekend a fost extraordinar pentru mine. Propunerea de a veni la Dinamo a fost o noua emotie pentru mine, o noua provocare, ceva diferit. Am vorbit cu sotia mea si ne-am hotarat sa facem acest pas. Munca, munca, munca este cea ce ne asteapta", a spus Pascual la evenimentul de la Palatul Primaverii.Evenimentul s-a desfasurat in prezenta ministrului Afacerilor Interne, Lucian Bode , si a numeroase personalitati. Printre invitatii speciali s-a numarat si marele handbalist Cornel Penu, care azi a implinit 75 de ani.CS Dinamo a anuntat la 1 iunie ca Xavi Pascual urma sa preia conducerea tehnica a echipei bucurestene de handbal.Inainte de venirea la Bucuresti, Pascual a castigat cu FC Barcelona, duminica seara, Liga Campionilor, invingand in finala competitiei formatia Aalborg Handball, scor 36-23 (16-11), la Turneul F4 de la Koln.Intre 2016 si 2018, Xavi Pascual a fost selectioner al nationalei Romaniei. El a renuntat la reprezentativa tricolora in iunie 2018, atunci cand si-a prelungit contractul cu Barcelona, neputand sa continue pe doua fronturi.