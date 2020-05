Yuliya Dumanska pleaca din Romania

Ziare.

com

"In sezonul viitor am ales sa evoluez pentru RK Podravka Vegeta. Voi avea o experienta noua si sper ca aceasta sa fie una reusita, sa reusesc sa ma acomodez la noua echipa si sa fiu parte a performantelor pe care aceasta le va obtine", a afirmat Yuliya Dumanska pe Instagram.Dumanska anuntase, marti seara, pe contul personal de Facebook, despartirea de formatia SCM Ramnicu Valcea pentru care a jucat in ultimii doi ani.Dumanska a castigat titlul de campioana cu SCM Ramnicu Valcea in 2019, an in care a fost desemnata si cea mai buna handbalista din Romania in cadrul Galei Sindicatului National al Handbalistilor din Romania (SNHR).