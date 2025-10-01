Tensiune maximă în derby-ul CSM București - Rapid. O jucătoare a fost eliminată direct

Campioana CSM Bucureşti a învins miercuri, în deplasare, formaţia Rapid Bucureşti, scor 32-27 (16-15), în meci contând pentru etapa a IV-a a Ligii Naţionale.

Principalele marcatoare ale partidei au fost Korsos 6 goluri, Polman 5, Kassoma 5, pentru Rapid, respectiv Hansen 9, Dindiligan 6, Jaukovic 4, pentru CSM. În minutul 25, Omoregie a fost eliminată direct cu cartonaş roşu, după un fault dur asupra adversarei rapidiste Kouyate.

În urma rezultatului, CSM Bucureşti adună 8 puncte (temporar pe locul 2), iar Rapid Bucureşti rămâne pe locul 8, cu 2 puncte.

În etapa a IV-a s-au mai jucat meciurile: Minaur Baia Mare – Corona Braşov 30-35, SCM Rm. Vâlcea – HC Zalău 33-27, CSM Târgu Jiu – CSM Galaţi 30-23, Dunărea Brăila – SCMU Craiova 23-24. Ultima confruntare este în derulare la ora transmiterii acestei ştiri, între CSM Slatina – Gloria Bistriţa.

Tot miercuri, în devans la etapa a VI-a, s-a mai jucat partida dintre Dunărea Brăila – Corona Braşov, scor 27-30. Cu această victorie şi un meci mai mult disputat, Corona Braşov este lider, cu 10 puncte.

Următoarea etapă programează meciuri între 4-9 octombrie.

Ads