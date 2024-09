„O victorie luată de arbitri”. Rapid face acuzații grave, după ce au ratat victoria în disputa cu Vipers, echipă ce a luat trei titluri în ultimii patru ani

Rapid a fost aproape de un succes important în Liga Campionilor. Echipa de handbal feminin s-a duelat cu Vipers, echipă ce a luat trei titluri europene la rând, între 2020 și 2023.

Meciul s-a terminat la egalitate, 30-30. Bogdan Vasiliu, șeful echipei din Giulești, crede că echipa sa a fost clar dezavantajată de arbitraj, în acest duel.

„N-am jucat deloc rău, dar ai nevoie și de puțin noroc. În plus, eu zic că a fost o victorie luată de arbitrii acestui meci. Eu cred că doar atât pot. Au fost foarte multe greșeli și cred că Rapid merita un arbitraj mai bun în acest meci din Liga Campionilor.

Vă spun sincer, nu mă așteptam la un asemenea rezultat și la o astfel de prestație pe terenul celor de la Vipers. Aici este destul de greu să câștigi, dar Rapid a făcut meci foarte bun.

Am fost la un pas de victorie. Am remarcat faptul că nu am renunțat la luptă nici când ele aveau trei goluri avantaj. Am arătat caracter în acest meci. Eu consider că este un punct mare, după ce Rapid s-a bătut singură în meciul cu Bistrița”, a spus Bogdan Vasiliu, pentru ProSport.

