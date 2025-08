"Grobianul distruge!" Gheorghe Tadici, acuzat că "a terminat" o tânără jucătoare

Gheorghe Tadici, celebrul antrenor de handbal, e acuzat că i-a curmat cariera jucătoarei Denisa Vâlcan (24 de ani).

Vlad Enăchescu, fost comentator sportiv și manager la CSM București, îl învinovățește pe Gheorghe Tadici că a făcut-o pe Denisa Vâlcan să se retragă din cauza stilului său rudimentar. "Grobianul distruge", spune Vlad Enăchescu, făcând referire la antrenorul Tadici.

"Probabil că nu sunt mulți care au auzit de Denisa Vâlcan! O handbalistă care promitea ca junioară, dar care nu a făcut pasul decisiv spre marea performanță. A trecut pe la CSM, pe la Craiova și apoi la Zalău. Aici a fost capăt de drum pentru ea, în handbal! Dar pe astea nu le mai contabilizează nimeni. Citiți rândurile Denisei și o să înțelegeți mai multe despre felul în care grobianul distruge! Restul e demagogie și populism ieftin!", a scris Vlad Enăchescu pe Facebook.

Denisa Vâlcan (24 de ani, HC Zalău) a spus că se retrage din handbal pentru că atunci când respectul dispare nu mai există motive de a continua:

"Final de drum. Am ajuns la finalul unui capitol important din viața mea. Am multe gânduri și sentimente de împărtășit, dar voi încerca să le rezum în câteva rânduri pentru că, uneori, cele mai puternice emoții se exprimă cel mai bine prin simplitate. Am iubit acest sport din prima clipă în care am intrat în sală. A fost dragoste la prima vedere, una sinceră, curată. Am legat prietenii reale, bazate pe încredere, sprijin și momente trăite intens împreună. Am crescut, am învățat, m-am format ca om. Au fost ani frumoși, plini de bucurii, dar și de provocări. Ca în orice poveste, au existat și dezamăgiri, momente în care lucrurile nu au fost întotdeauna corecte. Am văzut nedreptăți, compromisuri, favoritisme, lucruri care, din păcate, fac parte din culisele oricărui sistem. Însă chiar și acestea m-au învățat lecții importante.

Ads

Sportul m-a maturizat. M-a educat. M-a învățat ce înseamnă familia, solidaritatea, răbdarea și puterea de a merge mai departe chiar și atunci când e greu. Am trecut prin clipe în care am plâns la telefon cu ai mei, neștiind ce să fac, dar tot sportul a fost cel care m-a ridicat de fiecare dată.

Privind în urmă, aș fi reacționat altfel în unele situații. Aș fi avut mai mult curaj să vorbesc. Dar aveam 17-18 ani, și atunci… educația de acasă însemna să înghiți, să taci și să mergi mai departe. Acum știu mai bine. Anul trecut, am înțeles că a venit momentul să-mi iau rămas bun. Când respectul dispare, e semn că trebuie să te retragi cu demnitate. Mulțumesc pentru tot. Pentru tot ce am fost, tot ce am trăit și tot ce am devenit".

Ads