Ajutoarele de care beneficiază persoanele cu dizabilități în 2024. Indemnizațiile se majorează începând cu luna martie

Pe lângă o indemnizație lunară, persoanele cu dizabilități din România pot beneficia de un număr de călătorii interurbane gratuite sau de acoperirea unor cheltuieli de deplasare cu mașina proprie, dar și de scutirea de la plata rovinietei.

Suplimentar, persoanele cu dizabilități pot solicita un card european destinat acestor persoane, ce aduce beneficii precum călătorii gratuite cu mijloacele de transport în comun și parcare fără plată în mai multe țări din Uniunea Europeană (UE).

Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap stabilește că, indiferent de veniturile pe care le au, adulții cu dizabilități beneficiază de o indemnizație lunară, astfel: cei cu handicap grav primesc 419 lei (70% din indicatorul social de referință - ISR, care acum este 598 de lei), în timp ce persoanele cu handicap accentuat, 317 lei (53% din ISR).

Pentru că valoarea ISR se majorează anual cu rata inflației, mai multe ajutoare, inclusiv indemnizația lunară pentru persoanele cu dizabilități, vor crește din martie, potrivit avocatnet.ro.

În plus, Legea 448/2006 prevede ca persoanele cu dizabilități să primească lunar, tot fără să se țină cont de venituri, de un buget personal complementar:

180 de lei (30% din ISR) - pentru adultul cu handicap grav;

132 de lei (22% din ISR) - pentru adultul cu handicap accentuat;

72 de lei (12% din ISR) - pentru adultul cu handicap mediu.

Adultul cu handicap grav poate primi o indemnizație de însoțitor, care, potrivit Agenţiei Naţionale pentru Plăţi și Inspecţie Socială, a fost în ianuarie de 2.086 de lei. De asemenea, adultul cu handicap vizual grav poate opta pentru asistent personal sau indemnizație de însoțitor.

Totodată, persoanele cu handicap grav și accentuat beneficiază de gratuitate pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafață și cu metroul.

Persoanele cu dizabilități beneficiază de bilete de transport interurban (24 de călătorii/ an pentru persoanele cu handicap grav și 12 pentru cele cu handicap accentuat) sau bani pentru carburant (1.500 de lei/ an pentru persoanele cu handicap grav și 750 de lei/ an pentru cele cu handicap accentuat).

Conform legii, persoanele cu afecțiuni renale care necesită hemodializă în alte localități decât cele de domiciliu beneficiază de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren interregio IR cu regim de rezervare la clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial și peste numărul de călătorii prevăzut, în funcție de recomandarea centrului de dializă.

Persoanele adulte cu handicap grav sau accentuat pot beneficia de credite fără dobândă pentru achiziționarea unui singur autovehicul și pentru adaptarea unei locuințe conform nevoilor individuale de acces, cu condiția plății la scadență a ratelor creditului, dar și cu condiția ca valoarea creditului să nu depășească 10.000 de euro, iar returnarea creditului să nu depășească 10 ani.

În cazul achiziționării de autovehicule adaptate special pentru transportul persoanelor cu handicap netransferabile, dependente de scaunul cu rotile, valoarea creditului nu poate depăși 20.000 de euro, iar perioada de rambursare este de 15 ani.

Suplimentar, atât persoanele cu dizabilități, cât și însoțitorii acestora beneficiază de scutire de la plata rovinietei.

Persoanele cu handicap beneficiază, de asemenea și de asigurare, fără plata contribuției, pentru veniturile obținute în baza Legii nr. 448/2006.

Persoanele cu handicap grav și accentuat sunt scutite de la plata impozitului pe venit pentru:

activități independente, realizate în mod individual și/ sau într-o formă de asociere;

venituri din drepturi de proprietate intelectuală;

salarii și asimilate salariilor;

pensii;

activități agricole, silvicultură și piscicultură;

transmiterea dreptului de proprietate și a dezmembrămintelor acestuia cu titlul de moștenire, indiferent de momentul dezbaterii succesiunii.

Suplimentar, nu se datorează impozit pe clădiri pentru clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat și a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanților legali, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere și întreținere persoane cu handicap grav sau accentuat și persoane încadrate în gradul I de invaliditate. Aceeași scutire de plată se aplică și-n cazul impozitului pe mijloacele de transport.