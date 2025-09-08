Se schimbă criteriile de încadrare a persoanelor în grad de handicap. „Dosare incomplete, documente falsificate, încadrări abuzive și erori procedurale”

Autor: Catalina Sirbu
Luni, 08 Septembrie 2025, ora 17:29
Scaun cu rotile FOTO Pixabay

Ministrul Muncii, Florin Manole, declară că proiectul pe care l-a pus în transparență, privind încadrarea în grad de handicap, are un scop clar, să reducă fraudele și să protejeze beneficiarii reali, el arătând că acest sistem trebuie să funcționeze doar în favoarea lor.

Ministrul dă asigurări că vor fi discuții suficiente și că vor fi organizate consultări, în condiții de transparență și deschidere, pentru ca proiectul să răspundă cât mai exact nevoilor și așteptărilor beneficiarilor.

Ministrul Muncii scrie pe Facebook că a identificat probleme serioase în sistemul de încadrare în grad de handicap: dosare incomplete, documente falsificate, încadrări abuzive și erori procedurale.

”Aceste nereguli afectează direct persoanele care chiar au nevoie de sprijin. De aceea, proiectul pe care l-am pus în transparență, privind încadrarea în grad de handicap, are un scop clar: să reducem fraudele și să protejăm beneficiarii reali. Acest sistem trebuie să funcționeze doar în favoarea lor. De aceea, îi asigur pe toți că vor fi discuții suficiente și constructive, vor fi organizate consultări, în condiții de transparență și deschidere, pentru ca proiectul să răspundă cât mai exact nevoilor și așteptărilor beneficiarilor”, spune ministrul.

Florin Manole mai arată că Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD) va organiza dezbateri și va prelua zi de zi toate întrebările legitime și de bună credință care vor fi puse în această perioadă.

”Pentru a nu cădea în plasa dezinformărilor sau a denaturărilor voluntare sau involuntare care pot circula pe rețelele de socializare, îi îndrum pe toți să adreseze întrebări acestei instituții. Ea va pune la dispoziție un call center și o adresă de email. Vrem un sistem bazat pe încredere, responsabilitate și respect pentru drepturile celor vulnerabili”, explică ministrul.

