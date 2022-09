Se trișează la șah cu ajutorul unor jucării sexuale!? Superstarul șahului, Magnus Carlsen, în centrul unui scandal imens

Magnus Carlsen a șocat lumea șahului după ce a făcut doar o mutare și s-a retras din partida cu Hans Niemann de la Julius Baer Generation Cup.

Totul a pornit de la un meci pierdut la începutul lunii de Magnus Carlsen în fața aceluiași adversar. Carlsen a fost bătut pe 4 septembrie la Sinquerfield Cup de acest adversar mult mai slab clasat și cotat, după care s-a retras din acest turneu fără să ofere explicații.

De-atunci au început să curgă acuzațiile împotriva lui Niemann, bănuit că ar folosi o tehnică incredibilă pentru a trișa. Concret, el ar fi folosit niște mărgele anale cu conexiune wi-fi, care îi trasmiteau semnale din partea unor programe computerizate. Astfel, Niemann ar fi știut ce mutări să facă mai departe, scrie Yahoo Asutralia.

Niemann a recunoscut în trecut că a trișat la jocurile online, iar în lumea comunității șahului este cunoscut ca o persoană care nu se dă în lături de la nimic.

El a și fost înlăturat o perioadă de pe platforma chess.com. Cu toate acestea, el a declarat că este complet nevinovat și că este dispus să joace complet gol doar pentru a-și dovedi nevinovăția. "Dacă vreți să joc într-o cutie închisă cu transmisie electronică zero, nu-mi pasă", a adăugat el.

Pe de cealaltă parte, după înfrângerea suferită la începutul lunii, Magnus Carlsen s-a rezumat să posteze pe twitter un video cu o declarație de-a lui Jose Mourinho: "Dacă m-aș apuca să vorbesc, aș fi în mare necaz".

I've withdrawn from the tournament. I've always enjoyed playing in the @STLChessClub, and hope to be back in the future https://t.co/YFSpl8er3u