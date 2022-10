Nimeni nu-l mai crede pe trișorul de la șah! Un adversar i-a distrus regele! VIDEO

Hans Niemann, jucătorul american acuzat fățiș de înșelăciune de campionul mondial Magnus Carlsen, a ajuns oaia neagră a circuitului.

Mai ales după ce Chess.com a dezvăluit că Niemann a trișat în mod repetat pe această platformă populară, folosind programe specializate.

La turneul US Chess Championship, Niemann a câștigat în runda a 12-a în fața compatriotului său Samuel Sevian. Însă o fază extrem de ciudată s-a petrecut în timpul partidei.

Sevian a luat regele lui Niemann și a rupt crucea de deasupra piesei. Lumea a tras imediat concluzia că Sevian dorea să vadă dacă în regele lui Niemann se ascunde vreun dispozitiv.

"A fost o neînțelegere. Se dezlipise crucea și dorea să o lipească. Toată lumea vrea să pierd, dar nu o să le dau satisfacția asta", a spus Niemann.

Sam Sevian Picks up Hans Niemann's King and.... Breaks it? What? pic.twitter.com/NYEp6BenbE