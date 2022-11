Selecționerul Germaniei, după umilința trăită contra Japoniei: ”O dezamăgire brutală”

Eşecul de miercuri cu Japonia, 1-2 la Cupa Mondială de fotbal 2022, înseamnă "o dezamăgire brutală", a reacţionat selecţionerul naţionalei Germaniei, Hansi Flick, a cărui echipă riscă să nu treacă de faza grupelor, la fel ca la ediţia precedentă a competiţiei, din 2018, scrie AFP.

"Este o dezamăgire brutală. Eram pe calea cea bună, am meritat să conducem la pauză. Nu am fructificat ocaziile, japonezii au fost mai realişti şi am făcut greşeli care nu trebuie să se întâmple", a spus Flick.

"În 2018, eu nu eram aici, aşa că nu privesc spre trecut. Va trebui să profităm de şansa noastră duminică pentru a avea posibilitatea să ne calificăm în optimi de finală. Suntem sub presiune şi ne-am pus singuri în această situaţie", a adăugat tehnicianul.

Ilkay Gundogan (33 - penalty) a deschis scorul pentru echipa antrenată de Hansi Flick, dar niponii au întors rezultatul în ultimul sfert de oră prin reuşitele a două rezerve care evoluează în Bundesliga, Ritsu Doan (75) şi Takuma Asano (83).

În al doilea său meci din Grupa E, Germania va întâlni duminică Spania tinerilor Gavi şi Pedri.

Pentru AFP se pune întrebarea dacă germanii şi-au pierdut concentrarea în urma gestului lor contestatar dinaintea partidei de miercuri.

Fotbaliştii germani şi-au acoperit ostentativ gura pe fotografia echipei înaintea meciului cu Japonia, un aparent protest faţă de ameninţările cu sancţiuni sportive din partea FIFA pentru a împiedica purtarea banderolei "One Love" în Qatar.

Cele şapte federaţii europene, printre care cea germană, care plănuiseră să poarte o banderolă colorată "One Love" împotriva discriminării, au renunţat luni în faţa ameninţării cu "sancţiuni sportive" din partea FIFA. Această ameninţare a fost criticată pe scară largă în Germania, unde numeroase voci s-au ridicat pentru a le cere jucătorilor naţionalei să o sfideze.

