Anunț oficial: cine e noul antrenor al Barcelonei după plecarea lui Xavi

FC Barcelona și Hansi Flick au ajuns la un acord pentru ca antrenorul german să conducă echipa. El a semnat un contract valabil până la 30 iunie 2026.

Noul antrenor a semnat un contract la birourile clubului, însoțit de președintele FC Barcelona, Joan Laporta, primul vicepreședinte responsabil pentru zona sportivă, Rafa Yuste, și directorul sportiv al clubului, Anderson Luís de Souza, cunoscut sub numele de Deco.

Născut în Heidelberg, Germania, în 1965, Flick și-a început cariera de antrenor în 1996 ca jucător-antrenor la FC Victoria Bammental. În 2000, a preluat conducerea echipei Hoffenheim, unde a rămas timp de cinci sezoane. Ulterior, s-a mutat la RB Salzburg, unde a făcut parte din staff-ul tehnic alături de Giovanni Trapattoni și Lothar Matthäus.

În 2006, Flick a devenit antrenor secund al echipei naționale a Germaniei sub comanda lui Jürgen Löw. Împreună, au condus Germania în finala Campionatului European din 2008, în semifinalele Cupei Mondiale din 2010 și la Campionatul European din 2012. Momentul culminant a fost câștigarea Cupei Mondiale din 2014 în Brazilia.

În vara lui 2019, Flick a devenit antrenor secund la Bayern Munchen, cu Niko Kovac principal. Kovac a fost înlăturat în noiembrie, iar Flick a devenit antrenor interimar. În sezonul 2019-2020, el a condus-o pe Bayern spre tripla istorică: cupă - campionat - Liga Campionilor.

Flick a fost antrenorul Germaniei din 2021 până în 2023, fiind demis în septembrie 2023 după un eșec într-un amical cu Japonia.

🎙️ Hansi Flick's first words as the new Barça coach pic.twitter.com/E69FMuEzgf