Haos pe aeroportul Manchester după o pană uriașă de curent. Mii de pasageri au zboruri anulate sau întârziate FOTO

O uriașă pană de curent a stopat duminică dimineața, 23 iunie, activitatea pe două dintre cele trei terminale ale aeroportului din Manchester, Marea Britanie. Mai multe curse au avut întârzieri sau au fost anulate.

Un mesaj postat online de conducerea aeroportului îi informează pe pasagerii care au bilete azi cu îmbarcare de la terminalele 1 si 2 să apeleze la companiile aeriene pentru a afla ce se întâmplă cu zborurile lor înainte de a pleca spre aeroport. Se așteaptă ca perturbările să persiste toată ziua, arată digi24.

Thank goodness I am going home now but I feel so sorry for all those poor people at Manchester Airport can't believe one power cut could cause such CHAOS pic.twitter.com/OjyKY0JQL0 — Ian The Shrew Jones 🔰 (@theshrew88) June 23, 2024

Ads

Unii pasagerii au rămas în beznă în unele săli de așteptare. Pe rețelele sociale au apărut numeroase înregistrări video cu oameni la cozi interminabile.

Power cut at Manchester Airport T2 & T3 landed at all been brought to T1 baggage thrown on any carousel no communication at all prams just left on the floor without being told @TUIUK reps didn’t have a clue what was happening. Good Luck everyone! pic.twitter.com/jgCFVJc796 — Katie Phillips (@katie_seaman) June 23, 2024

Power outage at #ManchesterAirport . Major delays- no check ins and we’re all being very civilised, so far pic.twitter.com/C4Zo5YRU51 — Old Adult Human Female Brain 🩸 (@oldladybrain) June 23, 2024

Aeroportul din Manchester este considerat al treilea cel mai aglomerat aeroport din Marea Britanie, mai arată sursa citată.

Ads