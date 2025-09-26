Atacurile cibernetice care au paralizat aeroporturile la nivel mondial au avut un scop clar: haosul

Autor: Veronica Andrei
Vineri, 26 Septembrie 2025, ora 20:09
86 citiri
Mai multe aeroporturi aeriene au fost victimele unui atac cibernetic/FOTO: X@malcolmx653459

Zboruri blocate, sisteme de check-in scoase din funcțiune și pasageri ținuți ore întregi la cozi. Așa arată bilanțul celui mai recent val de atacuri informatice asupra aviației civile. De la Dallas la Berlin și până la Londra, aeroporturi majore au fost puse la pământ în câteva ore.

Specialiștii spun că nu e întâmplător. „Țintele sunt vizibile și lovesc direct în viața de zi cu zi a oamenilor”, explică Daniel Gardham, expert în securitate cibernetică la Universitatea din Surrey, pentru metro.co.uk. Potrivit acestuia, aeroporturile sunt vulnerabile tocmai din cauza complexității lor: sisteme informatice pentru bagaje, alimentarea cu combustibil, programe de check-in – toate interconectate, toate posibile puncte de atac.

În paralel, nordul Europei a raportat o altă anomalie: drone suspecte deasupra a patru aeroporturi din Danemarca, dar și la Copenhaga și Oslo. Nimeni nu știe exact cine le controlează.

Cât de pregătite sunt autoritățile

Un raport recent arată că 76% dintre companiile mari din Marea Britanie au deja planuri pentru incidente cibernetice. Mantas Sabeckis, hacker etic și cercetător în securitate, spune că aviația britanică ia în serios amenințările și reușește, în linii mari, să le țină sub control. Totuși, avertizează: „Lanțul de furnizori și colaboratori face ca vulnerabilitățile să fie inevitabile. Iar atacurile devin mai inteligente.”

Boarding pass-ul digital – soluție sau nou risc?

Ryanair va trece exclusiv pe bilete de îmbarcare digitale din 12 noiembrie. Pasagerii se plâng deja, dar companiile aeriene susțin că aceasta e direcția firească. Experții avertizează însă: atacurile cibernetice pot paraliza rapid sistemele automate, iar revenirea la pix și hârtie creează întârzieri majore.

SUA – o țintă tot mai atractivă

Și peste Atlantic, situația se complică. FBI a atras atenția că gruparea Scattered Spider și-a extins atacurile asupra companiilor aeriene, folosind tehnici de inginerie socială pentru a păcăli departamentele IT. În 2024, mai mult de jumătate dintre operatorii de aviație civilă americani au raportat atacuri de tip ransomware.

„Apărarea cibernetică a aviației depinde de finanțare constantă, reglementări ferme și cooperare între stat și privat. Nu e ceva ce poți rezolva dintr-o singură lovitură”, avertizează Sabeckis.

Pentru pasageri, concluzia rămâne simplă: să nu se panicheze, dar nici să nu creadă că avioanele sunt imune la viruși. Singura recomandare practică? O asigurare de călătorie care să acopere haosul digital tot mai prezent.

