„Atac masiv” al armatei ruse în Harkov: „Nu există electricitate în multe zone”

Autorităţile din Harkov au raportat un ”atac masiv” al armatei ruse care a lăsat o mare parte din oraş fără curent, transmite presa internaţională.

Potrivit CNN, martorii din Harkov au raportat mai multe explozii puternice în apropiere de centrul oraşului ucrainean.

Şeful administraţiei regionale din Kharkiv, Oleh Synehubov, a declarat pe Telegram: "Ocupanţii au lovit la Harkov", fără a da alte detalii.

Primarul Ihor Terekov a declarat că au avut loc trei explozii care au întrerupt curentul electric în cel de-al doilea oraş ca mărime din Ucraina.

Sky News transmite că au fost raportate pene de curent în mai multe cartiere în urma atacului.

Maria Avdeeva, expert în dezinformare şi securitate în Ucraina, a declarat că în "atacul masiv" au aterizat cinci rachete în apropiere.

"Substaţia electrică a fost lovită. Nu există electricitate în multe zone. Foc intens în apropiere", a scris ea pe Twitter.

ca video -

Video from #Kharkiv

According to eyewitnesses, there were at least 5 explosions. pic.twitter.com/YB2MVWLTFJ