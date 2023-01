O bătrână a murit şi alte trei persoane au fost rănite la Harkov, în urma unui atac cu rachetă asupra unei clădiri rezidenţiale, a anunţat Oleh Siniehubov, şeful administraţiei militare regionale, potrivit Ukrinform.

“Un atac al inamicilor. Potrivit datelor preliminare, o rachetă S-300 a lovit o clădire rezidenţială cu patru etaje din Harkov. Trei victime au răni minore. Din nefericire, o bătrână a murit. Soţul ei era aproape în momentul atacului şi în mod miraculos nu a suferit răni grave”, a notat Siniehubov pe Telegram.

Clădirea a fost distrusă parţial, a precizat el.

Russian terrorists fired a missile which hit an apartment building in Kharkiv. At least one person was killed and several others were injured. pic.twitter.com/9DrXrCHAhH