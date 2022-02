Soldații ruși au atacat luni, 28 februarie, din nou, orașul Harkov, al doilea ca dimensiune din Ucraina. Consilierul ministrului Afacerilor Interne al Ucrainei Anton Gherashchenko a spus că armata rusă a folosit rachete Grad.

În urma bombardamentelor, zeci de oameni au fost uciși și alte sute au fost răniți, a menționat Gherașcenko pe Facebook.

Potrivit mass-media din Ucraina, ar fi zeci de morți printre civili.

În atacul rușilor au fost uciși civili. În imaginile surprinse pe străzile din oraș se văd victimele pe asfalt.

A real hell is going on in #Kharkov. There are civilians killed. pic.twitter.com/g7atBwgEbK — NEXTA (@nexta_tv) February 28, 2022

Perisajul de pe străzi este înspăimântător.

Au avut loc explozii și în zone rezidențiale.

The occupiers deliberately shell residential areas of #Kharkiv pic.twitter.com/NEwT3grOn9 — NEXTA (@nexta_tv) February 28, 2022

#Kharkiv: Rocket and artillery shelling near the region "Equator" pic.twitter.com/PzpRNtAEfS — NEXTA (@nexta_tv) February 28, 2022

