Cinci persoane au murit şi 13 au fost rănite în bombardamente care au avut loc duminică, 17 aprilie, la Harkov, au anunţat oficiali locali.

“Salvatorii acţionează în locurile atacate”, a precizat postul public Suspilne.

Pe Twitter au apărut imagini cu salvatorii care intervin.

„În timp ce salvatorii salvau civili răniți după bombardamentul din Harkov, Rusia a lovit din nou. Observați curajosul medic care a rămas cu femeia rănită. El a strigat celorlalți răniți: „Nu te ridica!””, se arată într-o postare pe Twitter.

