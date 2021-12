Cum a ajuns producătorul motocicletelor Harley-Davidson să se judece cu români care vând burgeri. Procesul a fost deschis în 2018

Compania americană H-D U.S.A. LLC, deținătoarea brandului de motociclete Harley-Davidson, a obținut două sentințe favorabile (primă instanță și apel) în procesul cu două firme românești.

Societățile românești, având același patron, au deschis două restaurante sub brandul „Harley-Burger Bar”.

Curtea de Apel București a pronunțat la finalul lunii noiembrie 2021 cea de-a doua sentință dintr-un proces deschis de Harley-Davidson împotriva a două firme românești care au deschis două restaurant cu numele Harley-Burger Bar. Procesul a fost deschis în 2018, la Tribunalul București.

Harley-Davidson a dat în judecată două firme românești și pe patronul lor, cerându-le judecătorilor să le interzică firmelor folosirea brandului „Harley” din denumirea restaurantelor Harley-Burger Bar.

„Alăturarea sintagmei BURGER BAR numelui HARLEY nu este de natură a conferi o distinctivitate specifică, întrucât singurul element distinctiv rămâne cuvântul HARLEY, care induce consumatorului impresia unei asocieri cu marca notorie HARLEY DAVIDSON”, a arătat producătorul renumitei mărci de motociclete în proces. Harley-Davdison a arătat că a încercat o rezolvare a problemei pe cale amiabilă cu patronul restaurantelor, care a încercat să înregistreze marca „Harley the most honest burger in the town” la OSIM, dar încercările de găsire a unei soluții amiabile au eșuat.

„Prin utilizarea, pe firma afișată la intrarea în restaurant, precum și pe paginile de internet, respectiv pe cele de Facebook, a unor semne similare cu mărcile aparținând reclamantei, precum și prin asocierea denumirii HARLEY în materialele publicitare folosite în interiorul restaurantelor, societățile pârâte încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale reclamantei cu privire la mărcile arătate în petiție, iar această încălcare este sancționată de dispozițiile legale”, a mai arătat Harley-Davidson în proces.

Apărarea Harley-Burger Bar

Patronul firmelor date în judecată s-a apărat arătând că „denumirea Hariey este o denumire uzuală, este un prenume des întâlnit, nu numai în America”. „Ca atare, acest prenume nu este deținut de către titularul de marcă cu titlu de monopol, dovadă fiind faptul că la nivel comunitar există 86 de mărci și 5 desene care au această denumire în compunerea mărcii, dintre care cele mai multe nu aparțin Harley-Davidson”, a arătat patronul român.

De asemenea, producătorul de burgeri a mai arătat că Harley - Davidson Motor Company are reputație pentru produsele motociclete și accesorii, nicidecum pentru mâncare.

„Nu se poate afirma că există vreo legătură cu producătorul american de motociclete Harley Davidson Motor Company. În acest caz denumirea poate sugera cel mult o legătură cu America, de unde provine acest nume, respectiv locul unde s-au produs primii burgeri.

De fapt, aceasta a fost și intenția pârâtelor și nicidecum aceea de a nu respecta distinctivitatea mărcii Harley-Davidson Motor Company, care așa cum a arătat, are dobândită această distinctivitate în legătură cu motocicletele”, au mai arătat firmele date în judecată.

Producătorul de burgeri a mai arătat că „aprecierea de către clienți nu s-a datorat asocierii localurilor cu motocicletele Harley, ci datorită calității mâncării servite, iar acest aspect poate fi constatat prin accesarea paginii de pe rețeaua sociala Facebook”.

„De altfel, e absurd ca la un restaurant care are în esență ca unic obiect de activitate servirea de mâncare și băuturi, oamenii să vină și să revină datorită asocierii cu motociclete Harley și nu datorită calității mâncării.

Pe de altă parte, fără a nega dimensiunea notorietății brandului, vechimea acestuia și dimensiunea companiei reclamante, de fapt cine aduce cui un serviciu prin niște trimiteri, vagi de altfel, la un brand american care, după unele păreri subiective, face parte din spiritul sau atmosfera americană? (…)

Poate, unele așa-zise trimiteri la brand-ul reclamantei și la produsele sale și chiar vreo motocicletă parcată în zonă să fie impulsul care să inspire clienți restaurantului să cumpere produse ale reclamantei, și nu invers, cine știe?”, s-a mai apărat patronul român.

Tribunalul și Curtea de Apel au dat dreptate Harley-Davidson

Tribunalul București, unde s-a judecat procesul pentru brandul Harley în primă instanță, a admis în parte cererea companiei americane și a cerut celor două firme „să înceteze utilizarea oricărui act de folosință în activitatea comercială, publicitate, marketing, vânzare, producție, distribuție, oferire de servicii ori produse sub semnul comercial „Harley Burger Bar" sau alte semne identice sau similare”.

Totodată, Tribunalul București a obligat cele două restaurante să îi plătească companiei Harley-Davdison daune morale de 50.000 de lei și cheltuieli de judecată de 12.000 de lei.

Sentința a fost atacată cu apel, care s-a judecat la Curtea de Apel București. Judecătorii de aici au menținut obligațiile dispuse de Tribunalul București, dar au obligat cele două firme românești să plătească și despăgubiri materiale de 33.000 de lei. Totodată, Institutul de Cercetare și Dezvoltare în Informatică a fost obligat să anuleze numele de domeniu www.harleyburgerbar.ro.

„Așa cum au arătat chiar pârâtele prin întâmpinarea formulată în primă instanță, ideea transmisă de semnele utilizate în activitatea lor comercială este aceea de „atmosferă a unui dinner în stil american”, de cultură americană; de ambient în stil american.

Or, Curtea constată că, trimiterea explicită pe care o cuprind semnele incriminate, la marca verbală Harley și la marca figurativă constând în scutul de culoare neagră, determină publicul relevant să nu le atribuie o semnificație total opusă de sensul conceptual al mărcilor opuse de reclamantă. Prin urmare, Curtea constată că impresia de ansamblu a semnelor în conflict conduce la concluzia existenței unui grad ridicat de similitudine conceptual”, se arată în sentința Curții de Apel București, care nu este definitivă, putând fi atacată cu recurs la Curtea Supremă.

