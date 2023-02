Artistul britanic Sam Smith a purtat o ținută extravagantă la Brit Awards, unde a venit cu un costum negru gonflabil, care era umflat în dreptul umerilor și al picioarelor.

Evident, toată lumea l-a întrebat cine i-a oferit această ținută excentrică, care însă pentru lumea modei nu e o necunoscută.

Sam a fost îmbrăcat de Harri, designerul de îmbrăcăminte pentru bărbați născut în Kerala (India), care și-a fondat brandul omonim după ce a absolvit masteratul de îmbrăcăminte pentru bărbați la London College of Fashion în iunie 2020.

“La fel ca toată lumea, mă inspir și eu din lucrurile și oamenii din jurul meu. O poveste amuzantă, dar adevărată, mi-a venit de fapt ideea privindu-mi câinele de companie. Îl plimbam într-o zi și mi-am imaginat cum arată lumea prin ochii unui câine. Am preluat ideea și m-am apucat de lucru pentru a-i da o formă”, a declarat el. Așa au apărut pantalonii umflați, deveniți celebri pe podiumul prezentărilor, pe care i-a purtat chiar și Sam Smith.

“În loc să aleg doar o siluetă largă, m-am gândit de ce să nu o umplu cu aer și să o fac ca un balon. Pentru asta, am folosit o supapă de 7 mm pentru a controla aerul din pantaloni”, a mărturisit el.

“Îmi dau seama că acești pantaloni nu sunt tocmai practici și nu sunt destinați utilizării zilnice. Aceștia sunt de eveniment și sunt piese fantastice, destinate ședințelor foto”, a mai afirmat designerul de 28 de ani,, care este pregătit să devină unul dintre cei mai mari influenceri ai modei în 2023.

Numele complet al lui Harri este Harikrishnan Keezhathil Surendran Pillai. El și-a obținut diploma de licență la Institutul Național de Tehnologie a Modei din India în 2015, lucrând cu Suket Dhir, un câștigător al Premiului Internațional Woolmark, ca designer textil. În acel an, a făcut, de asemenea, o serie de stagii de design la mari branduri internaționale precum Converse și Champion Europe Group.

Provine dintr-un sat mic din Kerala, unul în care nu a avut acces la modă sau la design. De asemenea, este destul de retras, foarte puține fotografii cu el, pe care le-a postat fiind disponibile online, de obicei cu fața ascunsă mai mult ascunsă.

"Mi se pare foarte ciudat și uneori amuzant faptul că provin dintr-un sat mic din Kerala de Sud, fără nicio expunere la modă", a declarat el pentru Vogue India în toamna anului trecut. "Cu toate acestea, tatăl meu obișnuia să facă ilustrații pentru reclame locale, ceea ce m-a inspirat să schițez și să vizualizez lucruri de la o vârstă foarte fragedă. În 2012 m-am înscris la NIFT Bangalore, deoarece doream să mă îndepărtez cât mai mult de satul meu. Imediat după absolvire, am început să o asist pe Suket Dhir, câștigătoarea Premiului Internațional Woolmark, în New Delhi, ceea ce mi-a deschis multe posibilități și învățăminte. Un an mai târziu, am intrat din greșeală la London College of Fashion, în timp ce o însoțeam pe prietena mea cea mai bună la interviurile ei. Fast forward, iar acum îmi câștig existența făcând pantaloni cu baloane", a mai afirmat acesta.

La doi ani după colaborarea cu Dhir, Harri, după cum a explicat, s-a înscris la London College of Fashion, lansându-și în cele din urmă prima colecție în timpul London Fashion Week în februarie 2020, în urma unor recenzii entuziaste. Mai târziu, în același an, a câștigat premiul PIG (aka Practical-Intelligent-Genius) acordat de designerul și artistul Henrik Vibskov pentru "talent creativ remarcabil".

Acum locuiește la Londra în calitate de "Talent excepțional", un program pus la punct de British Fashion Council și Arts Council England.

