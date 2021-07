Palaria purtata de Harrison Ford in rolul Indiana Jones a fost vanduta la 300.000 de dolari la o licitatie

Celebra palarie a fost creata pe masura lui Harrison Ford , si purtata la filmarile celei de-a doua parti din franciza, "Indiana Jones si templul mortii", lansata in 1994.O palarie devenita simbol pentru fanii aventurierului, aleasa cu grijp de costumierul Anthony Powell si Herbert Johnson, care a realizat-o pe cea din primul film.Accesoriul, pastrat in conditii excelente, este prezentata intr-o cutie transparenta, precizeaza The Hollywood Reporter.Desi palaria a fost vanduta la un pret semnificativ, este totusi departe de pretul atins de o alta palarie Indiana Jones, scoasa la licitatie in 2015.Cea din "Indiana Jones si cautatorii arcei pierdute", primul film lansat in 1981, a fost cumparata pentru 500.000 de dolari.In 2018, o alta varianta a palariei purtata in primul film a fost vanduta la licitatie, la Londra, pentru suma de 393.000 de lire sterline.