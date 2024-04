Sperietură groaznică pentru unul dintre cei mai valoroși atacanți din lume. Ce-au pățit cei 3 copii ai săi FOTO

Copiii jucătorului echipei Bayern Munchen, Harry Kane, unul dintre cei mai valoroși atacanți din lume, au fost răniţi uşor într-un accident rutier, a anunţat cotidianul Bild.

Harry Louis (3 ani), Vivienne (5 ani) şi Ivy (7 ani) au suferit accidentul joi, în jurul orei 17.15, în Schäftlarn, în Bavaria.

Copiii călătoreau într-un Mercedes Vito negru, care a fost lovit de un Renault care venea din sens opus. Răniţi uşor, ei au fost transportaţi la spital.

”Mașinile au avut multe avarii, toate mașinile. Primul lucru pe care l-am văzut a fost o mulțime de oameni răniți din toate mașinile. Vestea bună a fost că nimeni nu a avut răni cu adevărat puternice, ci mai multe răni minore. Slavă Domnului că nimeni nu a fost cu adevărat rănit. Au fost cu adevărat norocoși", a declarat un purtător de cuvânt al pompierilor.

A spokesperson for Harry Kane told @BBC on the health of the player's children following the car accident: "They are fine and only went to hospital for a routine check-up."

Bavarian Police said a Renault with four people was turning into a junction when it collided with an… pic.twitter.com/60GSYKtX57