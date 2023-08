Se termină o eră: mesajul emoționant transmis de Harry Kane în ziua în care pleacă din Anglia VIDEO

După aproape 20 de ani petrecuți la Tottenham, atacantul englez Harry Kane a ales să plece în Germania.

Harry Kane (30 de ani) va evolua pentru Bayern Munchen. El și-a luat adio de la fanii lui Tottenham cu un mesaj emoționant.

"Vreau să fiu primul care vă spune că voi pleca astăzi. Evident, sunt trist că plec de la clubul la care am petrecut aproape 20 de ani. Memoriile le voi prețui mereu, le mulțumesc tuturor colegilor mei, antrenorilor, celor din staff. Cel mai important, vă mulțumesc vouă, fanilor Tottenham.

Am simțit că acesta e momentul să plec, nu voiam să intru în sezon cu multe incertitudini. Vă mulțumesc și ne vom revedea", a spus Harry Kane, care era la Tottenham de la vârsta de 11 ani.

Hard to put into words how to say goodbye to a club and fans who have done so much for me in my career. You will always be in my heart. Thank you Tottenham, thank you Tottenham fans. 💙 pic.twitter.com/L662cyax7p