Surpriză pentru iubitorii seriei Harry Potter. Formatul special în care se transformă cărțile

Audible de la Amazon şi Pottermore Publishing, editorul digital global al Lumii Vrăjitorilor lui Rowling, vor coproduce o serie de cărţi audio noi pentru cele şapte poveşti originale ale lui Harry Potter. Noile audiobook-uri sunt programatefie lansate la sfârşitul anului 2025, fiecare dintre cele şapte titluri în limba engleză urmând să fie lansate secvenţial pentru un public global, exclusiv pe Audible.

Companiile au declarat că producţiile audio cu distribuţie integrală - cu peste 100 de actori - vor "aduce la viaţă aceste poveşti emblematice aşa cum nu s-au mai auzit până acum". Noile cărţi audio vor oferi "un divertisment audio captivant prin intermediul unui design sonor de înaltă calitate în Dolby Atmos, a unor partituri impresionante, a unei game complete de voci de personaje şi a unei capturi de sunet din lumea reală", au declarat Audible şi Pottermore Publishing.

Cărţile audio originale cu o singură voce în limba engleză ale seriei "Harry Potter", cu Stephen Fry şi Jim Dale, vor fi disponibile în continuare. Acestea au fost publicate pentru prima dată în 1999. De când au fost lansate pe Audible, în 2015, cărţile audio au ajuns la un total de 1,4 miliarde de ore de ascultare la nivel global.

Mai multe detalii despre noile audiobook-uri Harry Potter - inclusiv conţinutul şi producţia, datele de lansare la nivel mondial, distribuţia vocilor şi modul de acces la audiobook-uri - vor fi publicate ulterior. Proiectul nu are legătură cu cele opt filme Warner Bros. care relatează saga băiatului vrăjitor.

Neil Blair, preşedintele Pottermore Publishing, a declarat: "Suntem încântaţi să colaborăm cu Audible la ceea ce va fi o ediţie audio revoluţionară a îndrăgitelor poveşti ale lui Harry Potter. Povestirile lui J.K. Rowling se pretează perfect la aplicarea noilor tehnologii audiobook şi suntem siguri că această experienţă audio sofisticată şi imersivă nu numai că va adăuga o nouă dimensiune de ascultare pentru fani, dar va introduce o nouă generaţie de ascultători în lumea vrăjitorilor".

Colecţia completă de audiobook-uri "Harry Potter" de la Audible include "The Tales of Beedle the Bard" interpretat de Jude Law; "Harry Potter: A History of Magic" interpretată de Natalie Dormer; "Fantastic Beasts and Where to Find Them" interpretată de Eddie Redmayne; şi "Quidditch Through the Ages" interpretată de Andrew Lincoln.

