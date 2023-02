Cine e cântărețul britanic care a câștigat premiul Grammy pentru cel mai bun album al anului

Cântăreţul britanic Harry Styles a câştigat duminică seară, la Los Angeles, premiul Grammy pentru cel mai bun album al anului, graţie materialului său discografic intitulat "Harry's House", informează AFP.

La categoria "albumul anului" au concurat în acest an materialele discografice "Voyage" (ABBA), "30" (Adele), "Un Verano Sin Ti" (Bad Bunny), "Renaissance" (Beyoncé), "Good Morning Gorgeous (Deluxe)" (Mary J. Blige), "In These Silent Days" (Brandi Carlile), "Music Of The Spheres" (Coldplay), "Mr. Morale & The Big Steppers" (Kendrick Lamar), "Special" (Lizzo), "Harry's House" (Harry Styles).

Harry Styles s-a impus în mod surprinzător la această categorie, învingându-le pe marile favorite, cântăreţele Beyonce şi Adele. Premiul Grammy pentru "albumul anului" este cel mai râvnit trofeu din palmaresul anual al acestei gale.

"Harry's House" este cel de-al treilea album de studio din discografia cântăreţului Harry Styles, fost membru al grupului One Direction.

Anul trecut, premiul acordat în cadrul acestei categorii a revenit albumului discografic "We Are", lansat de muzicianul de jazz Jon Batiste.

Cea de-a 65-a ediţie a galei Grammy Awards, organizată de The Recording Academy, s-a desfăşurat la Crypto.com Arena din Los Angeles. Evenimentul, difuzat de postul CBS şi platforma de streaming Paramount+, a fost prezentat pentru al treilea an consecutiv de actorul şi prezentatorul TV sud-african Trevor Noah.

