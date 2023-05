Aviditatea cu care Evgheni Prigojin, liderul mercenarilor Wagner, insistă să se plaseze în lumina reflectoarelor este de natură să producă efecte secundare.

Prigojin a convocat un blogger militar rus pentru un interviu difuzat miercuri, 24 mai, vorbind despre mai multe subiecte.

"Bucătarul lui Putin nu renunță la eforturile sale de a rămâne relevant, participând la un interviu de o oră și 17 minute. Ca de obicei, el parcurge un număr mare de subiecte, spunând în mare parte adevăruri care rezonează cu oamenii. A cerut, printre altele, să nu fie subestimată armata ucraineană, care acum este una dintre cele mai puternice din lume", spune unul dintre traducătorii în engleză ai interviului.

Putin's cook Prigozhin is not abandoning his efforts to stay trendy, participating in a 1h 17m interview published today. As usual, he goes over a huge number of topics, mostly saying truths that resonate with people. He called to not underestimate the Ukrainian army, which is…