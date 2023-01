Ambasada Rusiei în Suedia, gafă colosală. Hartă în care Crimeea și Donbasul apar aparținând Ucrainei, promovată pe Twitter

Angajații Ambasadei Rusiei la Stockholm au încercat să dea o mână de ajutor mișcării propagandistice coordonate de Kremlin în care Europa apare în mod fals trăind în condiții foarte grele comparativ cu cetățenii ruși.

Cu toate acestea, diplomații ruși din Suedia au comis o gafă uriașă, devenind țința ironiilor pe internet.

În cuprinsul unei pseudo-hărți a Europei cu prețurile benzinei pe data de 9 ianuarie, Ucraina apare integrală, având integrate în teritoriu inclusiv regiunea Donbas, alipită recent de Moscova, printr-un dictat nerecunoscut internațional, și peninsula Crimeea.

Interfața Twitter nu permite editarea unei postări și nici ștergerea acesteia, decât în condiții speciale. Din acest motiv, tentativa de manipulare a Ambasadei Rusiei în Suedia a rămas pe rețeaua socială după data de 17 ianuarie și atrage sute de ironii:

Thank you for recognizing the proper international sovereign borders of Ukraine including Crimea. Now, if you could tell your government to end its illegal invasion of Ukraine, that would be great. pic.twitter.com/FUtEhKrpk2