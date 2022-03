Harta la zi a invaziei Rusiei în Ucraina. Cum sunt dispuse forțele militare ale Moscovei, potrivit unui raport britanic

Ministerul Apărării din Marea Britanie a publicat harta actualizată a invaziei Rusiei în Ucraina potrivit rapoartelor din teren obținute luni, 7 martie.

"Invazia ilegală și neprovocată a Ucrainei continuă.

Harta de mai jos este cea mai recentă actualizare a informațiilor pentru apărare cu privire la situația din Ucraina - 07 martie 2022", scrie în postarea de pe Twitter care însoțește harta.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.

The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 07 March 2022

