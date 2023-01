Pușcăriile din Austria, pline cu infractori români. Harta care prezintă naționalitatea străină cea mai des întâlnită în închisorile din Europa, virală pe internet

O hartă devenită virală pe Twitter indică ce naționalitate străină este cea mai frecventă în închisorile din diferite țări europene.

Harta prezintă întregul continent, iar fiecare țară este desenată cu steagul naționalității care are cei mai mulți prizonieri în interiorul granițelor sale, fără a lua în considerare naționalitatea țării respective.

Harta făcută publică de site-ul "Mapporn" stabilește naționalitatea străină a fiecărei țări europene care are cei mai mulți deținuți în închisorile sale. Marocul este cea mai prezentă naționalitate de pe această hartă.

În Spania, Italia, Olanda și Belgia, naționalitatea străină care umple cel mai mult închisorile este cea marocană. Algeria se află pe locul al doilea, cu o prezență puternică atât în Franța, cât și în Elveția.

Albania se află, de asemenea, pe locul al doilea, fiind țara cu cei mai mulți deținuți atât în Regatul Unit, cât și în Grecia. În Germania, constatăm că este vorba de naționalitatea turcă, ceea ce nu este surprinzător, deoarece țara berii are cea mai mare populație turcă, în afara Turciei, evident, din lume.

Pușcăriile din Austria, pline cu români

În Irlanda, pe primul loc se află populația poloneză; în Danemarca, Somalia este în fruntea listei închisorilor; în Polonia, populația ucraineană iese în evidență pe hartă; în Austria, naționalitatea română; în Portugalia, țara Capului Verde; iar în Republica Cehă, slovacii, potrivit stiridiaspora.ro

Most common foreign nationality in prisons of each European country. pic.twitter.com/UboVBMAYpR