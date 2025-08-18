Harta cu Ucraina, România, Moldova și Rusia, afișată în Biroul Oval în timpul discuțiilor dintre Trump și Zelenski. Cât teritoriu controlează Kremlinul. „O amintire crudă la Washington”

În timpul discuției dintre Volodimir Zelenski și Donald Trump, luni, 18 august, în Biroul Oval era afișată o hartă a Ucrainei.

Pe hartă se poate vedea că teritoriul aflat sub controlul Rusiei este marcat cu roz - 20 la sută, cât și țările vecine, printre care România și Moldova.

În fața biroului, unde stăteau Donald Trump și Volodimir Zelenski, era afișată o hartă mare a Ucrainei, care arăta consecințele agresiunii rusești - partea de est a țării era colorată în roz, potrivit unn.ua.

„O amintire crudă la Washington: pe harta din Biroul Oval, 20% din teritoriul Ucrainei se află sub controlul Rusiei”, scriu jurnaliștii ucraineni.

In the Oval Office, a large map of Ukraine was displayed across from where Trump and Zelensky sat. The eastern part, shaded pink, showed the roughly 20% of the country under Russian control — a stark reminder of the nearly four-year war and a possible tool for Trump to pressure… pic.twitter.com/K6XhiCG19e — KyivPost (@KyivPost) August 18, 2025

Partea de est a țării, colorată în roz, ilustra teritoriul controlat în prezent de forțele militare ruse – aproximativ 20% din țară.

Aceasta poate fi un ajutor vizual pentru Trump. Și, posibil, un instrument pentru a-l presa pe Zelenski să schimbe teritoriul pentru pace.

Întâlnirea dintre președinții SUA și Ucrainei, Trump și Zelenski, în Biroul Oval a fost mult mai prietenoasă.

Ucraina are posibilitatea de a cumpăra arme din SUA. Acest lucru a fost declarat de președintele Volodimir Zelenski.

Președintele SUA, Donald Trump, a subliniat angajamentul său față de ambele părți ale conflictului. El a remarcat că ucrainenii sunt inteligenți și energici și, în același timp, a declarat că are sentimente calde față de ruși.

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat posibilitatea introducerii trupelor americane în Ucraina ca forțe de menținere a păcii.

