Harta cu Ucraina, România, Moldova și Rusia, afișată în Biroul Oval în timpul discuțiilor dintre Trump și Zelenski. Cât teritoriu controlează Kremlinul. „O amintire crudă la Washington”

Luni, 18 August 2025, ora 22:25
2426 citiri
În fața biroului, unde stăteau Donald Trump și Volodimir Zelenski, era afișată o hartă mare a Ucrainei FOTO X/ KyivPost
În timpul discuției dintre Volodimir Zelenski și Donald Trump, luni, 18 august, în Biroul Oval era afișată o hartă a Ucrainei.
Pe hartă se poate vedea că teritoriul aflat sub controlul Rusiei este marcat cu roz - 20 la sută, cât și țările vecine, printre care România și Moldova.
În fața biroului, unde stăteau Donald Trump și Volodimir Zelenski, era afișată o hartă mare a Ucrainei, care arăta consecințele agresiunii rusești - partea de est a țării era colorată în roz, potrivit unn.ua.
„O amintire crudă la Washington: pe harta din Biroul Oval, 20% din teritoriul Ucrainei se află sub controlul Rusiei”, scriu jurnaliștii ucraineni.
Partea de est a țării, colorată în roz, ilustra teritoriul controlat în prezent de forțele militare ruse – aproximativ 20% din țară.
Aceasta poate fi un ajutor vizual pentru Trump. Și, posibil, un instrument pentru a-l presa pe Zelenski să schimbe teritoriul pentru pace.
Întâlnirea dintre președinții SUA și Ucrainei, Trump și Zelenski, în Biroul Oval a fost mult mai prietenoasă.
Ucraina are posibilitatea de a cumpăra arme din SUA. Acest lucru a fost declarat de președintele Volodimir Zelenski.
Președintele SUA, Donald Trump, a subliniat angajamentul său față de ambele părți ale conflictului. El a remarcat că ucrainenii sunt inteligenți și energici și, în același timp, a declarat că are sentimente calde față de ruși.
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat posibilitatea introducerii trupelor americane în Ucraina ca forțe de menținere a păcii.
