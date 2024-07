Un fost student de-al lui Alfred Bulai, care a și lucrat cu el, a povestit, luni, 29 iulie, într-o postare pe Facebook, cum sociologul folosea același tactici dezvăluite de investigația SNOOP.ro, și la mijlocul anilor 1990. Acesta scrie că regretă că nu a făcut scandal public în urma lucrurilor la care a fost martor.

„Nu am adunat foarte multe regrete până acum, dar acesta este unul dintre ele: nu am luat o poziție publică împotriva mizeriilor pe care Bulai le făcea încă de la jumătatea anilor 1990, când l-am avut eu ca profesor la sociologie”, a scris Claudiu Tufiș, fost student al lui Alfred Bulai și actual expert în evaluarea democrației.

Acesta povestește că l-a cunoscut pe Bulai în anul 1995, când a intrat în primul an de facultate, și recunoaște că tehnicile de manipulare despre care vorbesc tinerele care au avut de-a face cu sociologul erau același și în acea perioadă.

„(...) De la sfârșitul primului an am început să lucrez cu el. Recunosc în ce spun oamenii din articol aceleași tehnici pe care le folosea și atunci. Îmi amintesc de faimoasele lui experimente, în care ne filma interacționând într-o sală de seminar între noi, îmbrăcați fiind doar în costume de baie. Îmi amintesc de cât de multă atenție îți acorda în discuțiile în privat. Sau de întrebările complet nepotrivite unei discuții profesor-student”, a mai scris el.

„Doi ani de zile mi-a luat până să îmi dau seama că nu este ok ce făcea. În acel moment am încetat să mai lucrez cu el. Începea anul patru, l-am ales pe Lazăr Vlăsceanu coordonator de licență, mi-am căutat un loc de muncă și am încetat să mai lucrez la proiectele lui Bulai”, a mărturisit acesta.

Tufiș regretă că nu a reacționat atunci și a ales doar să se distanțeze de profesor.

„Rămân și acum cu regretul că nu am reacționat atunci cum ar fi trebuit să reacționez, făcând scandal public, și am ales varianta mai simplă de a mă distanța de el”, a conchis Tufiș.

Sociologul și analistul TV Alfred Bulai a fost acuzat de mai multe foste studente de un comportament nepotrivit. Acuzațiile împotriva șefului Departamentului de Sociologie din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA) au fost coroborate de 18 martori și victime.

Mai multe foste studente l-au acuzat pe Alfred Bulai de manipulare, iar în taberele de vară s-a ajuns și la situații cu adevărat nepotrivite, când acesta călătorea în practică cu studentele.

Bulai le-ar fi spus studentelor că trebuie să fie „sexicioase”, să aibă curaj „să-și expună corpul”. Le critica atunci când nu erau "așa", iar uneori le provoaca. „Dacă îți zic să te dezbraci, te dezbraci?”, se aude profesorul pe o înregistrare care face parte din investigația Snoop.

Conducerea Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA) a anunțat luni, 29 iulie, că a cerut o analiză urgentă și detaliată a situației. SNSPA transmite că are „toleranță zero pentru orice formă de hărțuire, discriminare sau abuz”, iar un astfel de comportament „este inacceptabil și dăunător mediului academic, punând în pericol siguranța și bunăstarea studenților noștri”.

