Ministerul Culturii intervine în scandalul de discriminare și hărțuire sexuală de la Muzeul Național de Artă. Directorul instituției, vizat de Corpul de Control

Ministerul Culturii va trimite Corpul de Control la Muzeul Naţional de Artă al României, după ce s-au primit mai multe memorii care sesizau disfuncţionalităţi în activitatea instituţiei, printre care discriminare, presiune şi "acţiuni ce pot fi interpretate drept hărţuire cu tentă sexuală".

"În cadrul conflictului mai vechi din cadrul MNAR, au fost depuse la Ministerul Culturii şapte memorii (toate odată) în data de 19 aprilie 2024, care invocă disfuncţionalităţi în activitatea instituţiei, discriminare, presiune şi unul care se referă la acţiuni ce pot fi interpretate drept hărţuire cu tentă sexuală (memoriul 2313/19.04.2024), plus o sesizare a directorului economic (în data de 23.07.2024)", transmite Ministerul Culturii, printr-un comunicat, relatează g4media.ro.

Dintre cele 7 memorii trimise, unul dintre ele viza un caz de hărțuire sexuală. Femeia s-a plâns de comportamentul directorului, menționând că o lua în brațe la locul de muncă și că i-a trimis o banană într-un plic negru, potrivit Gândul.ro.

Directorul Muzeului Național de Artă s-a apărat spunând că voia doar să facă un gest frumos pentru o colegă de muncă, la ora prânzului, iar banana nu ar fi avut vreo conotație sexuală.

În conformitate cu prevederile legale, în luna aprilie, Ministerul Culturii a solicitat Muzeului Naţional de Artă al României (MNAR) o analiză şi un punct de vedere ca urmare a acestor sesizări. Răspunsul MNAR precizează faptul că la nivelul instituţiei a fost sesizat consilierul de etică.

Ads

În vederea soluţionării situaţiilor prezentate, consilierul de etică a convocat petenţii la întâlniri de conciliere în zilele de 28, 29, 30 mai. Persoanele convocate în data de 28 mai nu s-au prezentat. În 29 mai au fost realizate întâlniri de mediere. La acestea a participat şi juristul Federaţiei CulturMedia, deoarece petenţii au solicitat să fie asistaţi de un reprezentant al sindicatului din care fac parte.

Conform ministerului, în urma acestor întâlniri au fost încheiate procese verbale din care rezultă că părţile şi-au luat angajamentul de a stinge litigiul şi de a monitoriza situaţia pe o perioadă de 6 luni.

"În intervalul 30 mai – 23 iulie nu a mai fost sesizată nicio problemă, apreciind, astfel, că angajamentul luat de părţi funcţionează si ca lucrurile semnalate sunt pe cale de a fi corectate. Având în vedere continuarea conflictului şi sesizările din ultimele zile, decizia luată de Minister este aceea ca aspectele sesizate să facă obiectul unui control al Corpului de Control al Ministerului Culturii, urmând ca rezultatele sa fie comunitate presei şi opiniei publice", mai precizează ministerul.

Ads

G4Media a scris în 26 iunie că un angajat al Muzeului Național de Artă al României îl acuză pe director de hărțuire sexuală. Cosmin Ungureanu, referent în cadrul Muzeului Național de Artă al României (MNAR), l-a acuzat pe pagina sa de Facebook pe directorul Călin-Alexiu Stegerean de hărțuire, discriminare și discreditare, dar și de hărțuire sexuală, în numele a șapte angajați ai muzeului, iar pe ministrul Culturii, Raluca Turcan, a acuzat-o de complicitate la aceste fapte pentru că nu a răspuns la șapte memorii depuse pe acest subiect.

În replică, directorul MNAR a susținut că nu a interacționat cu Cosmin Ungureanu din 2021, de când a preluat conducerea instituției, iar Ministerul Culturii a precizat că nu are competența de a stabili dacă au existat sau nu cazuri de discriminare sau de hărțuire în cadrul muzeului, iar MNAR "este o instituție publică ce are personalitate juridică și care, totodată, are propriul consilier de etică și propriul Cod de conduită etică".

Ads