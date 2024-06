Scandal cu tentă sexuală la Muzeul de Artă al României. Directorul, acuzat de hărțuire. Angajat: ”Raluca Turcan este complice”

Un angajat al Muzeului Național de Artă al României îl acuză pe directorul instituției, Călin-Alexiu Stegerean, de hărțuire, discriminare, discreditare și hărțuire sexuală. Acesta susține că victime ar fi șapte angajați ai muzeului.

Cosmin Ungureanu, referent în cadrul Muzeului, o acuză și pe Raluca Turcan, ministra Culturii, de complicitate la aceste fapte pentru că nu a răspuns la șapte memorii depuse pe acest subiect.

”Nu mai puțin de șapte memorii au fost depuse de șapte angajați ai Muzeului Național de Artă al României (MNAR), în data de 19 aprilie 2024, înregistrate de la nr. 2311 la nr. 2317, și adresate doamnei Raluca Turcan, Ministra Culturii”, preciza Cosmin Ungureanu, pe pagina sa de Facebook, în urmă cu șase zile.

”Toate cele șapte memorii (3-4 pagini fiecare) acuzau acte de hărțuire, discriminare și discreditare comise de directorul general al MNAR asupra celor șapte angajați. Inclusiv hărțuire cu tentă sexuală (memoriul înregistrat cu nr. 2313 / 19.04.2024)”, a mai precizat el.

Ungureanu a acuzat-o pe ministra Raluca Turcan de complicitate, pentru că nu a răspuns acestor memorii.

”Complicitate. Acesta este cuvântul just. Nu „scăpare”, „neatenție”, „nepăsare” sau „indiferență”. În cele peste două luni scurse între timp, nici unul dintre cei șapte angajați ai MNAR nu a perceput vreo reacție dinspre Ministerul Culturii. Doamna Turcan poate invoca orice, inclusiv campania electorală recentă. Însă realitatea – lipsită de farduri și filtre grafice – arată cât se poate de neechivoc: Raluca Turcan este complice. De la înălțimea funcției ei ministeriale, prin lipsa de reacție sau prin indiferență, această persoană – o femeie!!! – a devenit complice cu hărțuirea sexuală exercitată într-o instituție din subordinea ei. Dar dacă nu este doar indiferență? Hărțuirea sexuală este o infracțiune prevăzută în art. 223 al Codului Penal. În cele afirmate mai sus mă prevalez de prevederile Legii nr. 361 / 2022 privind protecția avertizorilor în interes public”, scrie angajatul muzeului.

Ads

În replică, Muzeului Național de Artă al României precizează că angajatul Ungureanu nu s-a adresat niciodată cu o plângere, însă conducerea a făcut o cercetare disciplinară în cazul lui. De asemenea, directorul MNAR susține că nu a interacționat cu Cosmin Ungureanu din 2021, de când a preluat conducerea instituției

”Dl. Cosmin Ungureanu este angajat ca referent la Secția de Artă Europeană a MNAR. În data de 19 aprilie 2024 s-a adresat cu un memoriu Ministerului Culturii în care susține că este discriminat, hărțuit moral și discreditat de directorul general al MNAR. Dl. Ungureanu nu s-a adresat conducerii MNAR în această problemă deși există cadrul instituțional necesar. De la preluarea conducerii MNAR în anul 2021 și până în prezent nu am interacționat cu dl. Ungureanu și consider că acesta nu este discriminat, hărțuit moral sau discreditat”, susține conducerea Muzeului.

Ads

De asemenea, MNAR subliniază faptul că reclamantul a fost cercetat disciplinar și sancționat, anul acesta.

”În cursul anului 2024 dl. Ungureanu a făcut obiectul unei cercetări disciplinare pentru publicarea unor informații legate de activitatea MNAR fiind sancționat la propunerea comisiei de disciplină cu avertisment. În cuprinsul memoriului dl. Ungureanu susține că cel mai abuziv act de discriminare a fost eliminarea din fișa de post a unei prevederi referitoare la organizarea de expoziții. Acest lucru reprezintă un fals deoarece prevederea respectivă se regăsește în noua fișă de post, așa cum a consemnat într-un raport consilierul juridic al instituției”, anunță conducerea instituției.

, iar Ministerul Culturii precizează că nu are competența de a stabili dacă au existat sau nu cazuri de discriminare sau de hărțuire în cadrul muzeului, iar MNAR ”este o instituție publică care are personalitate juridică și care, totodată, are propriul consilier de etică și propriul Cod de conduită etică”.

Ads

Conducere arată într-un răspuns transmis G4Media că îl va da în judecată pentru calomnie și defăimare.

”În data de 20 iunie 2024 a publicat pe o rețea de socializare acuzații de hărțuire, discreditare și discriminare al căror autor aș fi. Acestea întrunesc caracteristicile calomniei și defăimării așa cum sunt prevăzute de codul penal drept pentru care am început demersurile de depunere a unei plângeri penale”, se mai precizează în răspunsul primit de la Muzeul Național de Artă al României.

Ministerul Culturii precizează, într-un răspuns G4Media, că s-au primit acele memorii, însă muzeul are propriul cod de etică, iar ministerul nu are competența de a stabili dacă au existat sau nu cazuri de discriminare/hărțuire.

”Muzeul Național de Artă al României, precum și toate celelalte instituțiile publice care se află în subordinea sau sub autoritatea Ministerului Culturii, dețin propriul Cod de Etică și Integritate al personalului angajat. Precizăm că MNAR este o instituție publică care are personalitate juridică și care, totodată, are propriul consilier de etică și propriul Cod de conduită etică. Ministerul Culturii nu are competența de a stabili dacă au existat sau nu cazuri de discriminare/hărțuire. Considerăm că există autorități publice abilitate, care au atribuțiile și competențele necesare să stabilească dacă plângerile sunt reale și, în cazul în care acestea se dovedesc a fi veridice, vor fi investigate în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare”, anunță instituția.

Ads