O tânără a ajuns la spital după ce șoferul de Uber, care încerca să o pipăie și îi făcea avansuri, a provocat un accident

O tânără din Timișoara, care a apelat la serviciile de ride-sharing, a ajuns la spital după ce șoferul care o hărțuia a provocat un accident, intrând cu mașina în două autoturisme. Familia victimei a anunțat că va depune plângere pentru hărțuire sexuală, iar poliția a deschis dosar penal.

Bărbatul, distras de avansurile pe care i le făcea fetei, a intrat cu mașina în două autoturisme oprite la o trecere de pietoni. Cu doar câteva minute înainte de impact, victima îi trimisese tatălui mesaje disperate, spunând că este hărțuită.

Poliția a deschis dosar penal, iar familia tinerei a anunțat că o să facă plângere pentru hărțuire sexuală.

„Fata mea a nimerit un om... nu vreau să îl jignesc că sunt filmat, vreau să vorbesc frumos. Și mi-a scris fata mea: „Tata, uite ăsta de la Uber îmi pune mâna pe picior, nu e atent, conduce foarte tare”. Nu a fost atent la drum și s-a izbit de alte mașini. Vreau să mi se facă dreptate pentru ce s-a întâmplat cu copilul meu.”, a declarat tatăl fetei, pentru Antena 3 CNN.

