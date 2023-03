Hărțuire dusă la extrem într-o școală din România. Elevă de 11 ani, umilită în clasă: "3 colegi au făcut-o curvă"

Bullying-ul în școlile din România reprezintă o problemă gravă care afectează mulți elevi în fiecare an. Conform unui studiu realizat de UNICEF în anul 2018, 41% dintre elevii români din ciclul primar și gimnazial au fost victime ale bullying-ului.

Aceeași cercetare a arătat că tipurile cele mai frecvente de bullying în școlile românești sunt: agresiunea verbală, cea fizică, excluderea din grup, precum și bullying-ul online.

De asemenea, studiul a arătat că majoritatea elevilor care au fost victime ale bullying-ului nu au vorbit cu nimeni despre asta, nici măcar cu părinții sau profesorii, din cauza fricii de represalii sau de stigmatizare.

Pentru a combate bullying-ul în școli, sunt necesare eforturi coordonate între părinți, profesori și autoritățile școlare.

De asemenea, în România există și o linie telefonică gratuită pentru copii și adolescenți, "Telefonul Copilului", la numărul 116 111, unde aceștia pot primi consiliere și suport psihologic în cazul în care se confruntă cu probleme de bullying sau alte dificultăți.

Totuși, măsurile luate până acum nu și-au făcut simțite efectele, iar fenomenul pare să ia amploare.

"Mi se rupe sufletul când îmi văd copilul suferind"

Părinții care au copii victime ale hărțuirii caută sprijin și soluții în mediul online.

Este cazul unei mame care a relatat pe Facebook situația în care se află fiica sa, elevă în clasa a V-a.

"Fetița mea are 11 ani și e în clasa a V-a. De la începutul acestui an școlar, vreo 3 colegi de clasa o umilesc, au făcut-o "curvă" și multe alte jigniri. Am vorbit de fiecare dată cu părinții lor care spuneau că îi ceartă acasă, dar mai mult nu au ce să facă.

Am apelat la diriginte, acesta purtând discuții pe la ora de dirigenție sau în ședințele cu părinții.

Vă rog să mă sfătuiți cum să procedez mai departe, deoarece mi se rupe sufletul când îmi văd copilul suferind.

Precizez că în clasele primare m-am opus fiecărei propuneri a părinților de a strânge bani pentru învățătoare și am avut divergențe cu aceasta pentru "corecturile" inechitabile ale testelor, marginalizarea fiicei fiind din anii anteriori", a scris aceasta pe grupul Sfaturi de la avocați.

"Mergeți la poliție"

În comentarii, unii au sfătuit-o să mute copilul la altă școală, alții au îndemnat-o să facă reclamații.

"Mutați copilul în altă parte. Așa am făcut eu eroarea să îmi păstrez copilul într-un liceu de elită, unde bullying-ul și hărțuirea, atât a colegilor cât și a profesorilor erau la ordinea zilei. Madam dirigintă a cerut 1000 lei fondul clasei, când eu aveam salariu de 600 lei. Veți crește un copil cu traume pe care nu și le va rezolva vreodată."

"Mergeți la poliție, când părinții vor fi afectați direct de faptele copiilor lor atunci poate vor fi mai convingători cu ei acasă."

"Îmi pare tare rău că fiica dumneavoastră trece prin acest fenomen, cunoscut sub numele de bullying.

Din păcate, statistic vorbind, peste 80% din elevii din România trec prin așa ceva. (Aici vorbim atât de bullying între elevi dar și cel elevi-profesori).

În primul rând, pentru fiica dumneavoastră, fiind în postura de victimă, asigurați-o că sunteți lângă ea și ascultați ce are de spus. Îndrumați-o să:

1. Evite să se afle în preajma agresorilor

2. Nu îi fie frică

3. Îi evite, la un moment dat lipsa ei de reacție îi va plictisi și ei nu vor mai avea nicio satisfacție

4. Își facă prieteni în clasă pentru a trece mult mai ușor peste astfel de situații

5. Ceară mereu sprijinul dirigintei și de a găsi împreună soluții pentru că astfel de situații să nu se mai întâmple.

Părinții agresorilor trebuia să aibă, la fel, o atitudine deschisă față de copiii lor și să înțeleagă de unde vin aceste frustrări și cum le pot gestiona mai departe. Ei trebuie, într-un ton cât mai respectuos să își facă copiii să înțeleagă repercursiunile grave pe care acțiunile lor le pot avea.

Așadar, comunicarea deschisă este cheia (dumneavoastră cu fiica, doamna dirigina cu elevii și părinții “agresorilor” cu copiii lor)."

"Se poate ajunge la abandon școlar"

"Poate ați văzut cazul cu profesoara care a câștigat în instanță, iar părinții au plătit daune de 30000 de lei! Poate așa se liniștesc odraslele astea care cred că dacă sunt minori nu li se poate întâmpla nimic!"

"Faceți plângere dacă aveți cât de cât dovezi, plângere scrisă cu nr de înregistrare la direcțiune și inspectorat. Plus de asta dacă nu se liniștesc, plângere la organele de poliție și apelați la media, să vedeți cum se rezolvă. Cunosc două cazuri care s-au rezolvat așa. Cei trei trebuiau să aibă deja notă scăzută la purtare."

"Plângere la poliție! Nu știu de ce ai stat până acum? Am trecut printr-o situație asemănătoare cu băiatul meu. Atenție, se poate ajunge la abandon școlar!"

"Se numește bullying și se sancționează! Cei mai vinovați sunt cadrele didactice care nu iau atitudine în fața sesizărilor! O plângere la poliție și se rezolvă! Mutarea la altă școală nu e soluția! Tăiat răul de la rădăcină, altfel va fi victimă oriunde s-ar duce!"

"Când DGASPC-ul a intervenit, lucrurile s-au calmat"

"Vă povestesc cum s-a finalizat un caz din școala unde învață copilul meu.

Un grup de părinți ai căror copii erau în situația dvs, s-au aliat și au procedat astfel:

Sesizare scrisă diriginte, sesizare scrisă director, acesta propunând părinților cu copii problematici consiliere psihologică în cadrul școlii.

Pentru că acei părinți n-au acceptat s-a făcut sesizare scrisă la inspectorat.

Inspectoratul, împreună cu directorul și cu părinții de ambele părți, a convocat întâlniri pentru soluționare. Nu s-a soluționat nimic.

Astfel că părinții ai căror copii erau traumatizați de către alți copii, cu toate dovezile strânse, au înaintat sesizare către protecția copilului.

Numai atunci când DGASPC-ul a intervenit, lucrurile s-au calmat, iar 2 dintre copiii problematici s-au mutat din școală.

Poate va inspiră puțin ce am relatat aici. Dar fiți fermă și luptați pentru propriul copil.

Iar pe copil feriți-l să fie victimă, să nu mai stea în acceptarea rolului de victimă.

V-aș recomanda și un ajutor din partea unui psiholog care să îndrume copilul în dezvoltarea proprie."

