Vedeta FCSB, mesaj de ultimă oră către Gigi Becali după ce a jucat doar 15 meciuri: Asta vreau acum!

Denis Haruț este unul dintre jucătorii cu potențial de la FCSB. Acesta și-a manifestat dorința de a juca mai mult după ce a fost folosit doar 15 meciuri în acest sezon.

Denis Haruț a transmis un mesaj către conducere sperând să găsească înțelegere din partea lui Gigi Becali și Mihai Stoica.

Haruț spune că vrea ca pe viitor să joace mai mult pentru a nu-și periclita cariera.

"Evident, asta îmi doresc de când am ajuns aici. Am spus-o că sper să nu dezamăgesc, sper să joc cât mai mult şi să îmi arăt valoarea. Uneori am jucat mai mult, alteori mai puţin. Sper că mi-am făcut treaba de fiecare dată", a declarat Denis Haruț, conform Fanatik.

Denis Haruț a avut și un moment mai dificil în această iarnă. Fundașul central s-a accidentat în ianuarie și a lipsit de pe gazon aproximativ două luni.

Jucătorul FCSB spune că Mihai Pintilii și Elias Charalambous fac o echipă excelentă: „Normal că m-aș bucura să continue. Am câștigat campionat. Ce puteau să mai facă? Au făcut un cuplu foarte bun, au fost aproape de noi, am înțeles foarte bine ce ne-au cerut și în final am câștigat”.

Ads