O hartă misterioasă publicată de Harvard arată o Europă plină de puncte roșii. La ce capitol surprinde România

Autor: Andreea Deaconescu
Marti, 21 Octombrie 2025, ora 09:23
Hartă cu locuitori FOTO Captură de ecran Harvard

Pe o hartă care la prima vedere pare acoperită cu mii de puncte roșii, cercetătorii de la Harvard au oferit o nouă perspectivă asupra Europei. Imaginea, care a stârnit curiozitatea internauților și a comunității științifice, ascunde o poveste despre oameni, orașe și felul în care populația continentului s-a concentrat în anumite regiuni. România este și ea prezentă pe această hartă, cu o distribuție care spune multe despre evoluția demografică a ultimelor decenii.

Potrivit publicației sârbe Blic, fiecare dintre punctele roșii marchează o localitate cu cel puțin o mie de locuitori. Cu alte cuvinte, acolo unde harta devine mai intens colorată, viața pulsează mai dens. Imaginea arată o Europă inegală, în care vestul este copleșit de culoare, în timp ce, în nord și est, punctele par mai răzlețe. Germania, statele din zona Benelux și Italia domină harta printr-o rețea aproape continuă de așezări.

În schimb, România oferă un tablou mai contrastant. Sudul și estul țării sunt regiuni în care roșul devine intens, semn al unei concentrări demografice ridicate. Bucureștiul și zonele din jur (Buzău, Galați, Iași și Constanța) se remarcă drept noduri ale populației. În restul teritoriului, mai ales în Transilvania și în zonele de munte, punctele devin mai rare.

Cercetătorii de la Harvard au vrut prin această hartă să ilustreze într-un mod accesibil cum este distribuită populația continentului, iar rezultatele surprind nu numai prin claritatea vizuală, ci și prin mesajul pe care îl transmit: Europa de Vest este saturată de așezări, în timp ce nordul și estul continental lasă loc întinderilor pustii. Țările scandinave și Rusia se disting prin zone vaste fără puncte roșii, ceea ce indică regiuni nepopulate, un contrast evident față de centrul și vestul continentului.

Datele se aliniază și cu cele ale Eurostat, potrivit cărora recensământul din 2021 a permis pentru prima dată realizarea unei rețele armonizate la nivelul Uniunii Europene, bazată pe celule de un kilometru pătrat. Aceasta oferă o imagine unitară a distribuției celor aproximativ 455,7 milioane de locuitori ai blocului comunitar.

Statisticile sunt elocvente: 64,5% dintre europeni trăiesc în zone cu o densitate de cel puțin o mie de persoane pe kilometru pătrat, iar cele mai aglomerate celule, cu peste cinci mii de locuitori, reprezintă doar 0,7% din total, dar găzduiesc mai bine de un sfert din populația Uniunii.

