Profesoară de la Harvard care cercetează onestitatea, acuzată de falsificarea datelor în studiile sale

Un profesor de la Harvard care studiază onestitatea a fost acuzat de fraudă în manipularea datelor.

În ultimele săptămâni, au apărut acuzații împotriva Francescăi Gino, o profesoară renumită de la Harvard Business School (HBS), care a fost acuzată de falsificarea rezultatelor în mai multe studii de știință comportamentală.

Pe data de 16 iunie, Chronicle of Higher Education a raportat că Max Bazerman, un profesor de la HBS și coautor care a publicat un articol în 2012 împreună cu Gino, a declarat că Harvard a anunțat că crede că unul dintre studiile coordonate de Gino a falsificat rezultatele.

Articolul în discuție se referă la concluziile publicate în Proceedings of the National Academy of Sciences și ulterior retrase și se referă la un experiment în care participanții au fost solicitați să completeze documente fiscale și de asigurare.

"Multe formulare scrise necesare în afaceri se bazează pe raportarea sinceră. Dovezile intenției sincere sunt, de obicei, furnizate prin semnătura de la sfârșitul formularelor, cum ar fi declarațiile de impozit sau formularele de poliță de asigurare. Cu toate acestea, oamenii uneori înșală în scopul avansării intereselor lor financiare personale, cu costuri mari pentru societate. Testăm o metodă ușor de implementat pentru a descuraja nesinceritatea: semnarea la început în loc de sfârșitul unui auto-raport, inversând astfel ordinea practicii curente", se arată în rezumatul lucrării.

Studiul pretindea că a descoperit că participanții care au fost rugați să semneze declarații de sinceritate în partea de sus a paginii au fost mai onești decât cei care au fost rugați să semneze declarațiile în partea de jos a paginii.

Potrivit Chronicle of Higher Education, Bazerman a declarat că universitatea a furnizat un document de 14 pagini care includea "dovezi convingătoare" ale falsificării datelor, inclusiv descoperirea că cineva a accesat o bază de date și a adăugat și modificat datele din fișier. El a negat orice implicare în presupusa manipulare a datelor, spunând Chronicle: "Nu am avut nimic de-a face cu fabricarea lor."

Dovezi de fraudă în lucrări care acoperă o perioadă de peste un deceniu

Cu o zi mai târziu, un blog numit DataColoda, gestionat de trei academicieni în științele comportamentale, a publicat o serie de patru articole care detaliau dovezi extinse ale presupusei fraude în patru lucrări academice co-scrise de Gino.

"Am descoperit dovezi de fraudă în lucrări care acoperă o perioadă de peste un deceniu, inclusiv lucrări publicate relativ recent (în 2020)", au scris autorii blogului, Uri Simonsohn de la ESADE Business School, Leif Nelson de la Universitatea din California, Berkeley și Joseph Simmons de la Universitatea din Pennsylvania.

"În toamna anului 2021, am împărtășit îngrijorările noastre cu Harvard Business School. Mai exact, am redactat un raport despre patru studii pentru care am adunat cele mai puternice dovezi de fraudă. Credem că multe dintre lucrările scrise de Gino conțin date false. Poate zeci", au afirmat cercetătorii, potrivit The Guardian.

"Noi înțelegem că Harvard a avut acces la mult mai multe informații decât noi, inclusiv, acolo unde este cazul, datele originale colectate folosind software-ul de sondaj Qualtrics. Dacă frauda a fost realizată prin colectarea de date reale pe Qualtrics și apoi au fost modificate fișierele descărcate, așa cum este probabil în cazul a trei dintre aceste lucrări, atunci fișierele originale de pe Qualtrics ar furniza dovezi incontestabile ale fraudei. (La fel, dacă îngrijorările noastre s-ar dovedi a fi neîntemeiate, acele fișiere ar furniza dovezi incontestabile că am fost în eroare)", au adăugat ei.

Potrivit cercetătorilor, pe baza cunoștințelor lor, niciunul dintre coautorii lui Gino nu a realizat sau nu a asistat la colectarea datelor pentru studiile în discuție.

Potrivit profilului lui Gino de la HBS, aceasta se află în prezent în concediu administrativ.

Într-un interviu acordat New York Times, un bărbat care s-a identificat ca soțul profesoarei a declarat: "Este evident ceva foarte delicat la care nu putem răspunde în prezent".

