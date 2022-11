Jurnalistul britanic Piers Morgan a realizat un interviu cu Hassan Al-Thawadi, cel care s-a ocupat de organizarea Cupei Mondiale din Qatar.

Directorul de organizare al Cupei Mondiale, Hassan Al-Thawadi, i-a mărturisit lui Piers Morgan că 4-500 de muncitori migranti au murit ca urmare a muncii depuse la proiecte legate de turneu.

Ce a spus acesta despre:

Faptul că BBC nu a transmis ceremonia de deschidere.

A fost dezamăgitor pentru o instituție ca BBC, cunoscută pentru obiectivitatea ei și pentru că prezintă diversele păreri. Am încercat să vorbim cu Gary (n.r. - Lineker), i-am spus că ne prezentăm cazul și e treaba lui ce transmite mai departe.

Câți muncitori migranți au decedat în ultimii ani.

În ceea ce privește strict legat de stadioane, sunt 3 persoane care au murit în urma unor accidente de muncă și 37 de decese din alte motive. Per total, între 400 și 500 de persoane au murit, nu știu exact cifra exactă, în timpul construcțiilor legate de Cupa Mondială. Și un deces e prea mult. Cred că în fiecare an am încercat să îmbunătățim condițiile de lucru.

Scandalul banderolei One Love.

Dacă acest gest ar fi fost îndreptat specific împotriva noastră, aveam o problemă cu asta. Dacă s-ar fi făcut în mod constant, nu ne deranja. FIFA a fost cea care a decis că jucătorii vor fi avertizați dacă fac asta. Noi am spus mereu că toată lumea e binevenită, chiar dacă nu suntem de acord cu toate lucrurile. Ideea e să ne respectăm.

Drepturile persoanelor gay.

E sigur pentru orice persoană să fie în Qatar, să locuiască. Afișarea afecțiunii publice nu face parte din cultura noastră, indiferent de orientarea sexuală. Să te ții de mână pe stradă e în regulă și pentru persoanele gay, dar afișarea unor gesturi intime nu face parte din cultura noastră.

