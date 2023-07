Cui i-a mulțumit Ovidiu Hațegan după ce a revenit în arbitraj, la 16 luni de când a văzut moartea cu ochii

Arbitrul Ovidiu Haţegan a revenit pe teren după 16 luni de când a suferit un infarct miocardic. El a fost arbitru de centru la meciul Universitatea Craiova - Oţelul Galaţi, din etapa a doua a Superligii, terminat la egalitate, scor 0-0.

Hațegan a arbitrat bine, fără a avea probleme, iar la final, vizibil emoționat a declarat:

”Am simţit căldura tuturor, a publicului, a oamenilor de sport, a celor două echipe. A fost un moment plăcut, după 16 luni. A fost un moment dificil din viaţa mea şi îi mulţumesc lui Dumnezeu că am trecut cu bine.

A fost o încercare, Dumnezeu mi-a dat un semn să stau mai aproape de familie, să iau o mică pauză. Atât domnul Vassaras, cât şi FRF au fost alături de mine şi am clădit totul în speranţa de a reveni. Medicii mi-au dat acest imbold, ei mi-au spus că pot reveni, doar să-mi fac paşii aşa cum trebuie.

Nu m-am grăbit, nu mi-am asumat niciun risc. Sunt nişte trăiri care nu pot fi reproduse în cuvinte. Consider că nu am pierdut ceva, ci că am câştigat ceva, dreptul de a avea o a doua viaţă. Mulţi nu au această şansă, din păcate. Îi mulţumesc lui Dumnezeu că am reuşit”, a spus Haţegan.

