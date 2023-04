Verdict neașteptat în cazul arbitrului care l-a lovit pe jucătorul lui Liverpool VIDEO

Federația engleză a luat decizia în cazul arbitrului Constantine Hatzidakis.

În pauza meciului dintre Liverpool și Arsenal, Hatzidakis l-a lovit cu cotul în gură pe Andy Robertson, care venise să îi reproșeze ceva.

Reacția asistentului a fost aspru criticată, iar federația a decis să îl oprească de la delegări până la analizarea cazului.

După ce s-a făcut această analiză, Federația engleză a decis să nu ia nicio măsură împotriva lui Hatzidakis. "N-a fost în niciun caz intenția mea să lovesc jucătorul și am vorbit și cu Andy despre acest incident nefericit", a spus arbitrul asistent, care a fost absolvit de orice vină și va putea oficia meciuri fără probleme în continuare.

The FA have confirmed following a thorough review of all of the evidence in relation to the recent incident at Anfield involving the Liverpool defender Andrew Robertson and match official Constantine Hatzidakis, there will be NO further action. ❌ pic.twitter.com/AmOfC63dnM