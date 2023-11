Cele mai așteptate seriale, filme şi documentare care vor fi difuzate în noiembrie pe HBO Max

Noi sezoane din serialele preferate, documentare şi filme precum „Darkest Hour. Ziua decisivă”, „Legea sângelui”, „Lorzii crimei”, vor putea fi urmărite din noiembrie pe HBO Max.

Seriale

Sezonul doi din „Rap Sh!t”, unde Issa Rae ne oferă un serial de comedie despre trei femei care vor să aibă succes în muzică în industria din Miami, poate fi urmărit din 9 noiembrie.

Tot în noiembrie vine pe HBO Max şi sezonul al doilea din „Julia” (16 noiembrie). Inspirat de viaţa extraordinară a Juliei Child, de spiritul ei unic şi de serialul ei de lungă durată, care a fost pionierul genului acum popular de emisiuni culinare, acest serial explorează o perioadă a dezvoltării din istoria Americii.

„30 de arginţi” („30 Coins”) şi „Epoca de aur” („The Gilded Age”) au adus deja noile sezoane pe HBO Max.

Documentare

Documentarul „Preţul adevărului” („Price of Truth”) spune povestea unui bărbat care riscă totul ca să menţină libertatea de exprimare în Rusia, pe HBO Max din 2 noiembrie.

Povestea împuşcării lui Megan Thee Stallion este spusă din două perspective pe HBO Max. Documentarul „Megan Thee Stallion versus Tory Lanez: O poveste mortală” (8 noiembrie) aduce persoane din interior şi experţi juridici, care se uită la modul în care Tory Lanez încă protestează că este nevinovat şi examinează motivele pentru care Megan a fost denigrată pe reţelele de socializare, în ciuda calvarului ei terifiant. Regizoarea Cecilia Aldarondo porneşte într-o călătorie fantastică pentru a-şi împăca anii chinuiţi de adolescenţă, analizând unele dintre cele mai formative - şi uneori înspăimântătoare - experienţe ale ei.

Ads

„Ai fost primul meu iubit” („You Were My First Boyfriend”) este un documentar hibrid unic, Aldarondo joacă rolul eului ei mai tânăr şi îi aruncă pe adolescenţi în reconstituiri cathartice ale propriilor amintiri din anii 1990, evidenţiind amintiri ale umilinţei şi dorinţei din tinereţe. Oscilând între trecut şi prezent cu umor şi tristeţe, documentarul aruncă o privire serioasă asupra modului în care timpul influenţează memoria, explorând ce înseamnă să creşti şi să faci pace cu trauma adolescenţei. Va fi pe HBO Max de pe 9 noiembrie.

Filme

Din 3 noiembrie, „7500” este pe HBO Max. Copilotul american Tobias Ellis se străduieşte să salveze vieţile pasagerilor şi ale echipajului după ce mai mulţi terorişti iau cu asalt cabina Airbusului A319 pe drumul de la Berlin la Paris. Cabina piloţilor devine un câmp de luptă, iar Tobias devine arbitru al vieţii şi al morţii, creând o legătură surprinzătoare cu unul dintre terorişti.

O serie de flashbackuri prezintă povestea iubirii tinere şi intense dintre Dali şi Gala în Daliland (3 noiembrie). Dali îi spune lui James poveşti din tinereţea lui, printr-o perspectivă romantică, nuanţată de cât de mult tânjeşte după ce a pierdut.

Ads

Alte filme care vin pe HBO Max în noiembrie: „Mack şi Rita”, „8 Mile”, „65”, „Mi-e silă de mine”, „Amuţire”, „Darkest Hour. Ziua decisivă”, „Legea sângelui”, „Lorzii crimei”, „Din nou îndrăgostită”, „Războiul de mâine”, „Cavalerii zodiacului”, „Nota perfectă”.

Pentru copii

„Broscoi şi prietenii săi”, inspirat de romanul „Vântul prin sălcii”, este un serial de animaţie pentru copiii de 4-7 ani, în care lui Sobol, Şoarece şi Broscoi li se alătură Aricel, o tânără cu multă poftă de viaţă. Va fi pe HBO Max de pe 11 noiembrie.

Poveştile Cartoon Network sunt relaxante şi amuzante. În fiecare episod, naratorul povesteşte o întâmplare din lumea Cartoon Network, într-un stil nou, uşor şi captivant, potrivit pentru orice vârstă. Sezonul al doilea va fi disponibil pe HBO Max la 4 noiembrie.

Ads