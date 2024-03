Schimbare importantă la una dintre cele mai populare rețele de streaming disponibilă în România

Warner Bros. Discovery (Nasdaq: WBD) a anunţat că Max, serviciul său îmbunătăţit de streaming, va fi lansat în primele ţări europene, inclusiv în România, în 21 mai. Max aduce, pentru prima oară într-un singur loc, emisiuni TV în premieră, filme noi şi sporturi.

În 21 mai, Max va fi disponibil în ţările nordice, în Iberia şi în Europa Centrală şi de Est: România, Ungaria, Republica Cehă, Slovacia, Bulgaria, Croaţia, Slovenia, Serbia, Muntenegru, Bosnia şi Herţegovina şi Macedonia de Nord. Apoi, Max va fi lansat în Polonia şi Ţările de Jos, precum şi în Franţa şi Belgia. Cu aceste lansări, Max va fi disponibil în 25 de ţări din Europa şi în 65 de ţări şi teritorii din întreaga lume, după ce a fost lansat în Statele Unite în mai 2023 şi în America Latină şi în Caraibe la începutul acestui an.

Max va aduce o nouă experienţă de streaming în Europa, cu o cantitate de conţinut mai mult decât dublă faţă de cea disponibilă în prezent pe HBO Max.

Unul dintre cele mai aşteptate seriale, “House of the Dragon” vine cu sezonul doi din 17 iunie pe Max.

În această vară, Max va fi singurul loc în care Jocurile Olimpice Paris 2024 se vor putea urmări integral în România şi în toate cele 25 de ţări în care Max va fi disponibil. Fiecare moment live al Jocurilor Olimpice va fi inclus în toate opţiunile de abonament, astfel încât fiecare abonat Max va avea acces complet la cea mai mare competiţie sportivă din lume.

Ads

Max va oferi o colecţie diversă de conţinut din toate genurile şi formatele, de la vasta familie de branduri Warner Bros. Discovery: filme Warner Bros. precum “Barbie“, “Aquaman and the Lost Kingdom“ şi “Wonka“, HBO Originals “The Last of Us“, “The White Lotus“, “Euphoria“, “True Detective: Night Country“, “The Regime“, “The Sympathizer“, “The Jinx Part Two“ şi o nouă comedie - “The Franchise“.

O nouă listă de Max Originals care are la bază personaje populare ale Warner Bros. va ajunge pe Max, inclusiv “The Penguin“ şi “Welcome to Derry“ (varianta “IT“ a lui Stephen King), “Eastern Gate” – un thriller polonez cu spioni şi multe altele. Max va aduce, de asemenea, filme din biblioteca extinsă a Warner Bros., inclusiv franciza “Harry Potter“, “The Matrix“, “The Dark Knight“ şi “The Lord of the Rings“, precum şi emisiuni care au o bază mare de fani, precum “90 Day Fiancé“, “Gold Rush“ şi “Fixer Upper“ din portofoliul Discovery.

O Extraopţiune Sport le va oferi fanilor o acoperire extinsă a principalelor sporturi internaţionale şi europene, inclusiv turnee Grand Slam de tenis – printre care Australian Open, Roland-Garros şi US Open, cele trei Mari Tururi ale ciclismului - Giro d'Italia, La Vuelta a España şi Tour de France, precum şi Tour de France Femmes, 24 Hours of Le Mans, şi fiecare campionat mondial de sporturi de iarnă.

Ads

Max va oferi o gamă de abonamente diverse, plus Extraopţiunea Sport, care poate fi adăugată la orice abonament de bază. Informaţii şi detalii despre preţurile abonamentelor Max vor fi anunţate în săptămânile următoare şi vor varia de la ţară la ţară.

Cei care au deja un abonament la HBO Max vor putea să descopere noua experienţă pe Max foarte uşor, pentru că îşi vor păstra profilurile actuale, istoricul de vizionare şi îşi vor continua călătoria pe Max de unde au rămas. În unele cazuri, în funcţie de dispozitiv sau de sistemul de operare, aplicaţia HBO Max va fi actualizată automat la aplicaţia Max. În alte instanţe, atunci când abonaţii vor deschide aplicaţia HBO Max vor primi un mesaj să descarce noua aplicaţie Max, permiţându-le să înceapă să exploreze noua platformă în doar câteva click-uri. Abonaţii aplicaţiei Eurosport vor fi primi toate informaţiile necesare în timp util despre opţiunile de trecere la abonamentul Max.

Ads