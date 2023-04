HCM Baia Mare s-a calificat si matematic in sferturile Ligii Campionilor

HCM Baia Mare s-a calificat 100 la suta in sferturile Ligii Campionilor la handbal fete, dupa ce sambata, Fleury Loiret a fost invinsa in deplasare, cu 38-21 de Rostov, liderul Grupei 1.

Acest lucru vine dupa ce vineri seara, HCM Baia Mare castigase la scor acasa cu Thuringer din Germania, scor 38-27, fiind 99 la suta sigura de biletele pentru sferturi.

Acel 1 la suta a fost destramat sambata, cand Fleury nu a putut face fata marii campioane din Rusia.

Este pentru a doua oara consecutiv cand HCM merge in sferturile Ligii, iar posibilii adversari pentru noi sunt 3 nume cu greutate in handbalul european: Buducnost, Gyor si Vardar Skopje.

Daca baimarencele vor sa evite un meci in sferturi cu Buducnost, campioana Europei en-titre, echipa unde evolueaza si romanca Cristina Neagu, vor trebui sa castige in ultima etapa din faza grupelor, la Ferencvaros, in Ungaria.

A doua echipa din Romania prezenta in aceasta faza, campioana CSM Bucuresti are nevoie de un singur punct duminica la 16.10, in Danemarca, la Midtjylland, pentru a merge si ea in sferturi.