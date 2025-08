Ce l-a făcut faimos pe Ozzy Osbourne. Lansat cu Black Sabbath, devenit Prince of Darkness și apoi erou de reality show

Legendarul Ozzy Osbourne, decedat în ziua de 22 iulie 2025, a fost un deschizător de drumuri în muzica heavy metal, alături de Black Sabbath, iar apoi a ajuns să aibă un succes imens. A fost cunoscut pentru hituri precum Iron Man, Paranoid, War Pigs, Crazy Train și Changes, atât cu trupa, cât și ca interpret solo sau alături de chitariști extraordinari, precum Randy Rhoads sau Zakk Wylde.

John Michael Osbourne s-a născut pe 3 decembrie 1948. Tatăl său, Jack, a fost muncitor, iar mama sa, Lillian, a lucrat pentru o firmă constructoare de mașini. John Michael a fost al patrulea din cei șase copii ai cuplului Osbourne, având încă un frate și trei surori.

Deși membru într-o familie numeroasă, Ozzy a locuit împreună cu ai săi într-un apartament cu două camere. Porecla Ozzy a primit-o în școala primară, iar de atunci toți cunoscuții l-au strigat așa, în afară de prima soție, Thelma, care îi spunea John.

De mic copil, Ozzy a avut mari deficiențe de vorbire, iar în timpul școlii a avut de suferit din acest motiv, întrucât a fost abuzat de învățători. Totuși, în timpul școlii a participat la serbări, iar la multe dintre ele a cântat.

Pe lângă faptul că a trăit în sărăcie, la vârsta de 11 ani Ozzy a fost abuzat sexual, în mod repetat, de doi băieți: „A fost teribil... Părea că durează la nesfârșit”, a declarat el pentru Mirror, în anul 2003, arată The Guardian.

La vârsta de 15 ani a abandonat școala și a lucrat fie ca muncitor în construcții, fie în ateliere auto, fie ca instalator.

Ozzy a ajuns chiar pentru șase săptămâni în pușcărie, după ce a fost acuzat de furt dintr-un magazin de haine. „Nu eram bun la asta. Al naibii de inutil”, s-a autocaracterizat Ozzy, în anul 2014.

În 1967, Ozzy a intrat pentru prima oară într-o trupă de muzică, Rare Breed, trupă care, în 1969, a devenit Black Sabbath.

Cunoscut fanilor drept „Prințul Întunericului” ("The Prince of Darkness") și „Nașul Heavy Metal”, Osbourne a devenit faimos ca vocalist principal al trupei Black Sabbath, fiind "pionier" în heavy metal cu albume precum Paranoid, în anul 1970. Ulterior, a avut o carieră solo de succes cu Blizzard of Ozz (1980), cu hituri precum Crazy Train.

Cel mai faimos incident în care a fost implicat Osbourne s-a înregistrat în 1982, când a mușcat capul unui liliac mort, crezând că este doar un decor de scenă, în timp ce cânta în Des Moines (Iowa). Ulterior, Ozzy a mers la spital pentru a fi vaccinat preventiv împotriva rabiei. Pe de altă parte, Ozzy a susținut – iar acest lucru a fost confirmat de fostul său publicist, Mick Wall – că a mușcat capetele a doi porumbei, în timpul unei întâlniri a casei de discuri din 1981, întâlnire care a eșuat. Inițial, Ozzy ar fi intenționat să elibereze porumbeii, ca un semn de pace.

Ozzy și-a întregit faima prin intermediul reality show-ului MTV din anii 2000, „The Osbournes”. Emisiunea a prezentat viața sa oarecum haotică în Los Angeles, alături de soția sa Sharon și doi dintre copiii lor, Kelly și Jack.

De-a lungul carierei sale muzicale, Osbourne a fost inclus în UK Music Hall of Fame și în US Rock And Roll Hall Of Fame - de două ori pentru ambele, atât cu Black Sabbath, cât și ca artist solo. Ozzy are și o stea pe Hollywood Walk Of Fame, un Ivor Novello și cinci premii Grammy din 12 nominalizări.

Alte distincții care i-au recunoscut cariera au fost premiul Godlike Genius, atribuit de NME, și premiul Living Legend, atribuit de Classic Rock.

În 2020, a anunțat că a fost diagnosticat cu boala Parkinson, iar în 2022 a fost operat la coloana vertebrală, după ce în 2019 suferise o căzătură care i-a agravat accidentările anterioare petrecute cu ATV-ul. În 2023, a anulat un turneu în Marea Britanie și Europa din cauza „slăbiciunii fizice”, descriind „trei operații, tratamente cu celule stem, sesiuni nesfârșite de fizioterapie".

Osbourne a intrat în depresie în timpul tratamentului intensiv, așa cum a descris într-un interviu din mai 2025 acordat ziarului Guardian. „Te trezești a doua zi dimineață și descoperi că altceva nu a mers bine. Începi să crezi că asta nu se va termina niciodată”, a spus el. „Sharon a putut vedea că eram în Doom Town și mi-a spus: «Am o idee». A fost ceva care să-mi dea un motiv să mă trezesc dimineața.”

Motivul a fost concertul Back to the Beginning, care a avut loc la Villa Park din Birmingham, în cadrul căruia Osbourne s-a reunit cu Butler, Iommi și Ward pentru un set de patru melodii, după un set solo de cinci melodii. Osbourne a cântat așezat pe un tron împodobit cu lilieci, dar a oferit o performanță plină de viață, spunând publicului la un moment dat: „Sunt Iron Man: înnebuniți-vă!”.

Concertul a inclus și interpretări ale unor trupe de legendă, precum Metallica, Slayer și Guns N’ Roses.

