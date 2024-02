Viața fabuloasă a lui Heidi Klum: celebrul model din anii '90 a făcut dezvăluiri picante despre Briatore, Seal și actualul soț

Heidi Klum, în vârstă de 50 de ani, a fost un model celebru al anilor 90, iar acum este în juriu la America's Got talent.

Heidi Klum, vestitul model al anilor '90, a devenit și mai cunoscută după relația cu Flavio Briatore, celebrul manager din Formula 1.

Heidi Klum nu a avut rețineri și a oferit detalii despre viața ei sexuală, pe care a caracterizat-o "interminabilă, fierbinte și sălbatică" și despre bărbații cu care a fost.

„Uită-te la trecutul meu, nu am un tipar. Am fost cu cineva chel, foarte bătrân, păr lung, slab”, a împărtășit Klum, 50 de ani, în episodul de miercuri, 31 ianuarie, al podcastului „Call Her Daddy”.

„Personalitățile lor au fost, de asemenea, foarte, foarte diferite. La sfârșitul zilei, vrei pe cineva cu care să te simți confortabil”, a spus ea. Despre Briatore a spus că era "foarte bătrân", cei doi fiind împreună pe vremea când Heidi avea 29 de ani, iar italianul 53.

Cei doi s-au separat în momentul în care Heidi era însărcinată cu Leni. Klum a fost apoi cu cântărețul Seal, care a devenit tatăl adoptiv al fetei.

Klum este în prezent căsătorită cu muzicianul Tom Kaulitz, care este cu 16 ani mai tânăr cu ea (ceea ce ea a declarat de mai multe ori pe parcursul podcastului). "El se excită doar când mă uit la el", a spus Heidi.

Klum a dezvăluit că a făcut sex în multe lucruri neobișnuite, precum în avion sau în apă și a mai spus că a avut de-a face cu multe experiențe bizare.

