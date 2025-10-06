Heidi Klum pozează într-o rochie complet transparentă la Paris Fashion Week. Cum au reacționat fanii: „Trend-ul ăsta e teribil” FOTO

La Paris Fashion Week, Heidi Klum a captat atenția tuturor, afișând o rochie transparentă semnată Vetements. Supermodelul a arătat din nou că nu se teme să își expună silueta în public, în ciuda criticilor primite.

La cei 52 de ani ai săi, Klum a făcut senzație cu o ținută extrem de îndrăzneață, care nu lăsa prea mult loc imaginației. Rochia, cu detalii de dantelă gri și efect semitransparent, i-a conturat perfect formele. Sub aceasta, Heidi a purtat lenjerie nude, iar partea superioară a rochiei rămânea complet vizibilă. Accesoriile au fost reduse la minimum, vedeta alegând doar un grillz pe dinți și, în unele cadre, o pereche de ochelari de soare negri.

Înainte de a poza singură, Klum a fost surprinsă alături de fiica ei, Leni, care purta un palton gri supradimensionat. După ce Leni s-a retras, Heidi și-a dat jos paltonul și a defilat în fața fotografilor. Tot în această săptămână, ea a participat și la show-ul „You’re Worth It” al L’Oréal Paris, alături de celebrități precum Kendall Jenner, Helen Mirren și Andie MacDowell. Pentru acel moment, supermodelul a ales o rochie neagră lungă, cu decolteu adânc și despicătură pe picior, completată de un pandantiv metalic uriaș în formă de floare.

Heidi Klum nu a ezitat niciodată să-și arate corpul, fie pe covorul roșu, fie pe Instagram, în costume de baie. Într-un interviu pentru The Times din noiembrie 2024, ea a explicat: „Nu sunt timidă când vine vorba de feminitatea mea. Îmi place să port decolteuri, fuste mini, tocuri înalte și dresuri elegante – dar asta nu înseamnă că vreau să merg acasă cu tine. Așa sunt eu. Îmi place să mă distrez și să-mi arăt corpul, dar am limite, ca orice femeie”.

Modelul a fost criticată anterior pentru o campanie Intimissimi alături de fiica sa, Leni, mulți fani întrebând pe rețelele sociale: „De ce ai poza în lenjerie transparentă alături de mama ta?”.

Într-un interviu acordat People în iulie 2025, Klum a răspuns: „Sunt mândră de fiica mea. Ea e perfect în regulă cu mine așa cum sunt. Eu am fost mereu deschisă în privința corpului meu. Când stau la soare în curte, e posibil să nu port sutien. Sunt europeană… Copiii mei mă știu doar așa și probabil sunt mai relaxați cu propriul corp datorită acestui lucru”.

De asemenea, Heidi Klum a atras critici și pentru apariția de la Paris Fashion Week. Internauții sunt de părere că vedeta exagerează cu aparițiile sale mult prea îndrăznețe, fiind de părere că ar trebui să fie mult mai „decentă”.

„Această modă de dezgolire totală e teribilă, după părerea mea. Hai să readucem modestia și eleganța.”, „Rușinos.”, „Să readucem eleganța.”, „Nu e decent la vârsta ta, mergi pe rafinament, clasă și sofisticare când te apropii de 60 ❤️”, „Arată ieftin, chiar și cu silueta ei superbă…”, sunt câteva dintre comentariile online.

