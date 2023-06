Mesajul lui Duckadam pentru soție după 16 ani de căsătorie: "Am luat-o de la zero"

Helmut Duckadam este căsătorit de 16 ani cu Alexandra, care i-a dăruit și o fiică, pe Julianne.

Helmut și Alexandra s-au căsătorit în 2007, iar fostul mare portar al Stelei a transmis un mesaj pe rețelele de socializare: "În urmă cu 16 ani am avut curajul să o iau de la zero și alături de Alexandra am format o familie frumoasă de care sunt mândru.

La mulți ani, iubitele mele!".

Duckadam a fost căsătorit de două ori. A mers în SUA alături de prima lui soție, Ildiko, dar nu s-a putut acomoda acolo și a revenit în România. După separarea de Ildiko, care a rămas în SUA cu cei doi copii (Robert și Brigitte), Helmut s-a căsătorit cu Alexandra în 2007.

"După divorț, m-am întors în România și în trei ani am cerut-o de soție pe Alexandra. Atunci se scria că umblă după banii mei, dar nu aveam", a spus Helmut Duckadam.

Duckadam este și bunic, după ce fiica lui Brigitte a născut o fată în 2018.